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Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 9 ayda 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, yılın 9 ayında gerçekleştirdiği denetimlerde 360 bin 578 firma ve yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünü mercek altına aldı. Uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 9 ayda 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik refahını korumak amacıyla yılın 9 ayında 360 bin 578 firma ile yaklaşık 44 milyon 12 bin ürünü denetleyerek 2,6 milyar lira idari para cezası verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yılın ocak-eylül dönemindeki piyasa denetim bilançosuna ilişkin bilgi verildi.

İÇ TİCARET DENETİMLERİNDE 724,7 MİLYON LİRA CEZA

Vatandaşların ekonomik refahını bozacak, iç piyasadaki istikrarlı seyri olumsuz etkileyecek, tüketicilerin arz ve talep dengesini olumsuz etkileyebilecek her türlü fiile karşı iç ticaret denetim birimleri tarafından gereken çalışmalar yapılıyor.

Bakanlık birimlerince yapılan denetimler sonucunda yılın 9 ayında 360 bin 578 firma ve yaklaşık 44 milyon 12 bin ürün denetlendi. Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklara 2,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

Buna göre, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından, otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri gibi alanlarda 59 bin 947 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı fiillerde bulunan 6 bin 72 gerçek ve tüzel kişiye 724,7 milyon lira idari para cezası verildi.

Genel Müdürlüğün denetimlerinde, fahiş fiyat nedeniyle 399,5 milyon lira, otomotiv sektörüne 145,1 milyon lira, emlak sektörüne 45,6 milyon lira, kuyum sektörüne de 13,7 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası miktarı da yaklaşık 115 milyon lira oldu.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 9 ayda 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi 1

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 984 MİLYON LİRA CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce de tüketicilerin günlük hayatta hemen hemen her gün taraf oldukları sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği alanlarında denetim yapıldı.

Bu kapsamda 9 ayda 40 bin 857 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek, aykırı eylemlerde bulunan 1498 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 984 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik, mesafeli satış, taksitli satış, paket tur ve devre tatil gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklardan dolayı da 735,3 milyon lira ceza uygulandı.

Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 232,1 milyon lira, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında yapılan ürün güvenliği denetimlerinde aykırı bulunan fiillere de 16,7 milyon lira idari para cezası verildi.

Ticaret il müdürlükleri aracılığıyla da söz konusu dönemde 81 ilde 259 bin 774 firma denetlenirken, 52 bin 786'sına 917,6 milyon lira idari para cezası kesildi.

Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! 9 ayda 360 bin firma denetlendi, 2,6 milyar lira ceza kesildi 2

REKABET KURUMUNDAN 20,5 MİLYAR LİRALIK CEZA

Öte yandan, Rekabet Kurumu tarafından yapılan çalışmalar kapsamında geçen yıl 227 firmaya 13,2 milyar lira idari para cezası uygulanırken, bu yılın 9 ayında da iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi alanlarında faaliyet gösteren 255 firmaya 20,5 milyar lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Ticaret Bakanlığı denetim
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