Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Gıda arzı ve fiyat istikrarı için çok yönlü tedbir paketi

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğini sağlamak, dezenflasyon sürecini desteklemek ve iç piyasada fiyat dengesini korumak amacıyla ihracat kısıtlamaları, ithalat kolaylıkları, gümrük vergisi indirimleri ve piyasa denetimlerini eş zamanlı devreye aldığını açıkladı.

Cansu Çamcı

Ticaret Bakanlığı, gıda arz güvenliğinin sağlanması, dezenflasyon sürecine katkı verilmesi ve iç piyasada fiyat istikrarının korunması amacıyla gıda ve tarım sektörüne yönelik politika araçlarının etkin biçimde uygulandığını bildirdi.

Bakanlık, hem iç hem de dış ticarette alınan tedbirlerin, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde kararlılıkla hayata geçirildiğini açıkladı.

Açıklamada, yerli üretimin desteklenmesi, iç piyasa fiyatlarının dengelenmesi ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi hedefi doğrultusunda çok sayıda düzenlemenin devreye alındığı vurgulandı.

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNDE İHRACATA SINIRLAMA

Bakanlık, dış ticaret tedbirleri kapsamında beyaz et, yumurta, nohut ve kuru fasulye ihracatının sınırlandırıldığını duyurdu. Ayrıca elma ve limonun Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne alındığı belirtildi.

Öte yandan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti, ayçiçeği yağı ve yağlı tohumlar ile yeşil ve kırmızı mercimek ihracatına ise halihazırda izin verilmediği kaydedildi.

AYÇİÇEĞİ,MERCİMEK, YULAF VE LİMONDA İTHALAT KOLAYLIĞI

İthalata yönelik düzenlemeler kapsamında, 12 Ocak-31 Mayıs 2026 döneminde kullanılmak üzere 1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 gümrük vergili veya buna karşılık 400 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı açıldı.

İklim koşullarına bağlı rekolte kayıplarının etkisini azaltmak amacıyla yeşil mercimekte uygulanan yüzde 19,3’lük gümrük vergisi, Nisan 2026 sonuna kadar geçici olarak yüzde 10’a indirildi.

Bisküvi, gofret, ezme ve müsli üretiminde kullanılan yulaf için uygulanan yüzde 130’luk gümrük vergisinin ise yalnızca bu ürünlerin üretiminde kullanılmak kaydıyla Nisan 2026 sonuna kadar yüzde 30’a çekildiği bildirildi.

Ayrıca limon ithalatında gümrük vergisinin, 12 Mart 2026’ya kadar yüzde 54, ardından 31 Temmuz 2026’ya kadar geçici olarak yüzde 10 seviyesinde uygulanacağı açıklandı.

Bakanlık, zirai don ve kuraklık nedeniyle fiyat artışlarının izlendiği Antep fıstığında da ithalat imkânı sağlandığını duyurdu.

GÜBREDE VERGİ SIFIRLANDI, EKMEKTE GRAMAJ VE FİYAT TAKİBİ SÜRÜYOR

Tarımsal girdiler tarafında ise gübre arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla gerekli adımların atıldığı belirtilirken, üre cinsi eşyanın gümrük vergisinin sıfırlanmasına ilişkin kararın 7 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandığı hatırlatıldı.

Yurt içi piyasaya yönelik düzenlemeler kapsamında, ekmekte gramaj standartlarının korunması ve adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla yeni uygulamaların devreye alındığı ifade edildi.

RESTORANLARDA SERVİS VE KUVER ÜCRETİNE SINIRLAMA

Bakanlık açıklamasında, restoranlarda “servis ücreti” ve “kuver ücreti” adı altında tahsil edilen ilave ücretlerin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin de hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, menü ve fiyat listelerinde bu başlıklar altında ek ücret alınmamasının sağlandığı ifade edildi.

SPEKÜLASYON VE STOKÇULUĞA KARŞI DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada, tarladan sofraya uzanan zincirin tüm aşamalarında denetimlerin sürdüğü, adil ticaret ve rekabetin sağlanması, uygun fiyat ve piyasa dengesi hedefleri doğrultusunda maliyet esaslı fiyat disiplininin benimsendiği vurgulandı.

Bakanlık, spekülasyon ve stokçuluğa karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini, piyasa gözetim ve denetim mekanizmalarının etkin biçimde işletildiğini ve mevzuat kapsamında gerekli yaptırımların uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

