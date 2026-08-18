Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Kargo ve iadelerde yeni dönem

Ticaret Bakanlığının hazırladığı yönetmelik taslağı, hızla büyüyen e-Ticaret sektöründe pazar yerleri ve satıcılara ilişkin yeni düzenlemeler öngörüyor. Düzenlemeyle satıcıların belirli platformlara olan bağımlılığının azaltılması, rekabet ortamının güçlendirilmesi ve tüketicilerin daha etkin korunması hedefleniyor.

Yeni kurallar kapsamında özellikle kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlar için tazmin mekanizması oluşturulacak. Pazar yerlerinin satıcılarla kargo veya lojistik işletmeleri arasında sözleşme kurulmasına aracılık ettiği durumlarda, teslimat ve iade sırasında ortaya çıkabilecek kayıp, hasar ve benzeri sorunlarda tarafların hak ve sorumlulukları ile uygulanacak tazmin mekanizması sözleşmelerde açık biçimde yer alacak.

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Kurt'un haberine göre, pazar yerinin sözleşmede kararlaştırılan bu hükümlere uymaması da haksız ticari uygulama kapsamında değerlendirilecek.

RAKİP MARKALARIN REKLAM KULLANIMINA SINIRLAMA

Elektronik ticaret şirketlerinin rakiplerine ait tescilli markaları arama motorlarında reklam ve tanıtım amacıyla kullanmasına da sınırlama getirilecek. Buna göre bir işletme, ekonomik bütünlük içinde olmadığı başka bir şirketin Bakanlık sistemine kayıtlı tescilli markasını önceden izin almadan pazarlama veya tanıtım faaliyetlerinde kullanamayacak.

Ücretli arama sonuçlarında hakkında şikâyet bulunan işletmenin reklamının gösterilmesi durumunda ihlalin tespiti için süreç başlatılacak. İhlalin sürmesi halinde Bakanlık, arama motoruna söz konusu reklamın durdurulması, kaldırılması veya erişime kapatılması yönünde bildirim gönderebilecek.

AFET VE KAMU YARARINA YÖNELİK KAMPANYALARA BÜTÇE İSTİSNASI

Kamu yararına yönelik faaliyetlerin tanıtımında kullanılan reklam ve indirim bütçelerine yönelik de istisna uygulanabilecek. Deprem, yangın ve sel gibi dayanışma gerektiren durumlarda ya da dezavantajlı kesimlere destek sağlanmasına yönelik fayda ve indirimlerin duyurulması için yapılan harcamaların, Bakanlığın uygun görüşü alınması şartıyla reklam bütçesinin yüzde 5'ine kadar olan bölümü bütçeye dahil edilmeyecek.

Kamu kurumlarının etkinlik ve projeleri kapsamında sunulan bazı indirimlerin tanıtımında da benzer şekilde yüzde 5'e kadar istisna uygulanabilecek.

SATICILAR VERİLERİNİ BAŞKA PLATFORMALARA TAŞIYABİLECEK

Yeni düzenlemeyle satıcıların bir pazar yerinde oluşturduğu verileri başka elektronik ticaret platformlarına aktarabilmesine de imkân sağlanacak. Orta, büyük ve çok büyük ölçekli pazar yerleri, satıcının talepte bulunması halinde belirli verilerin başka bir elektronik ticaret pazar yerine bedelsiz ve etkin biçimde aktarılmasını sağlayacak.

Taşınabilecek bilgiler arasında satış ve iade verilerinin yanı sıra ürün özellikleri, ürün açıklamaları, görseller, soru-cevap içerikleri, müşteri değerlendirmeleri ve bulunması halinde performans puanları da yer alacak. Böylece satıcıların farklı platformlarda faaliyet göstermesinin önündeki veri aktarımı kaynaklı engellerin azaltılması amaçlanıyor.