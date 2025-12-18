FİNANS

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ocak itibarıyla zorunlu!

Ticaret Bakanlığı 1 Ocak 2026'dan sonra kurulacak olan şirketlere Elektronik Ticaret Defter Sistemi'nin zorunlu olacağını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ETDS'nin başladığı tarihten beri defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısı 18 bini aştığı kaydedildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ticari defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, tutulması, saklanması ve ibrazına yönelik düzenlemeleri ihtiva eden İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ'in 1 Temmuz'da yürürlüğe girdiği ve ETDS'nin aynı tarihte hizmete açıldığı hatırlatıldı.

ŞİRKETLER İÇİN KRİTİK

Tebliğ uyarınca genel kurul toplantı ve müzakere defteri ile pay defterini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamında olan, kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği Bakanlık iznine tabi şirketlerin ETDS'ye geçişleri için öngörülen sürenin 1 Ocak 2026'da sonra ereceğine işaret edilen açıklamada, yükümlülük kapsamındaki şirketlerin, bu tarihe kadar her iki defter yönünden ETDS'ye dahil olmasının önem arz ettiği belirtildi.

"TERCİHLERİNE BIRAKILDI"

Yeni kurulacak şirketlere ilişkin zorunluluğa da dikkatin çekildiği açıklamada, "Ayrıca 1 Ocak 2026'dan itibaren kuruluşu ticaret siciline tescil edilecek tüm şirketler, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterini ETDS'de tutmakla yükümlü kılınmıştır. Şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescilleriyle birlikte, başka işleme gerek olmadan ticari defterler eş anlı kullanıma açılacaktır. Yönetim kurulu karar defterinin elektronik ortamda tutulması ise şirketlerin tercihine bırakılmıştır" ifadesi kullanıldı.

18 BİNİ AŞTI!

ETDS'nin uygulamaya alındığı 1 Temmuz'dan bugüne kadar defterlerini elektronik ortamda tutan şirket sayısının 18 bini aştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fiziki defter tutulmasında karşılaşılan operasyonel ve ekonomik maliyetler ile güvenlik risklerini ortadan kaldırmak amacıyla oluşturulan ETDS, tacirlerin görüşleri ve beklentileri doğrultusunda geliştirilmekte, kullanıcı dostu özelliklerine sürekli yenileri eklenmektedir. ETDS'ye dair tüm uygulama esasları ve yardımcı dokümanlar, 'http://etds.ticaret.gov.tr' internet adresi üzerinden kullanıcıların istifadesine sunulmaktadır."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

