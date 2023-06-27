FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı duyurdu! Bunu yapmayan il yok! Tam 1232 farklı ürün...

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Bunu yapmayan il yok! Tam 1232 farklı ürün...

27.06.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin ihracatta bölge ve ürün çeşitliliğini artırdığını bildirdi. “Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız” denilen Bakanlık açıklamasında, “İhracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı duyurdu! Bunu yapmayan il yok! Tam 1232 farklı ürün...

Ticaret Bakanlığı, ihracattaki ürün ve bölge çeşitliliğinin her geçen gün arttığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürdürülebilir ihracat modeli çerçevesindeki çalışmaların, dış ticaret dengesi de gözetilerek, tüm hızıyla sürdüğü bildirildi.

Ülkenin, ihracat potansiyelini yansıtabilmesi ve Türkiye Yüzyılı vizyonundaki hedeflere ilerleyebilmesi adına dünyanın her noktasına Türk ürünlerini ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini artırmanın önemine işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

iStock-1334575791

1232 FARKLI ÜRÜN İHRAÇ EDİLDİ

"Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz Uzak Ülkeler Stratejisi ile birlikte 2022 yılı sonunda 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır. İhraç ürünlerimizi dünyanın her noktasına gönderme hedefinde ilerlerken, ihracatımızdaki ürün çeşitliliğini de her geçen gün artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizden insansız hava taşıtları ve aksamları, katmanlı üretim için makineler gibi katma değeri yüksek ürünlerin de yer aldığı 1232 farklı ürünü ihraç etmiş bulunmaktayız. 2023 yılı ilk 5 aylık dönemde ihracatını gerçekleştirdiğimiz farklı ürün sayısı ise 1222 olarak kayıtlara geçmiştir."
Bakanlık olarak ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değeri yüksek, yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracat içindeki payını artırmak için de titizlikle çalışıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Bu doğrultuda, toplam imalat sanayi ihracatımızda orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payı 2022 yılında yüzde 36,9'a, ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40,8'e taşınmıştır. Bakanlığımızın çalışmalarıyla birlikte ihracatçılarımız dünyada ayak basılmadık nokta bırakmamış, 2022 yılında Ceuta'dan Cocos Adaları'na, Falkland Adaları'ndan Kuzey Mariana Adaları'na kadar dünyanın en zor köşelerine dahi ulaşarak, toplamda 229 ülkeye ihracat gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 5 aylık döneminde ise ihracat yapılan ülke sayısı 226'dır."

iStock-544592156

İHRACAT YAPMAYAN İL YOK

Bugün itibarıyla ihracat yapmayan il bulunmadığı ve 2022 yılında 24 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2022 yılı sonu itibarıyla ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak, bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye'yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücret zammı sonrasında dikkat çeken rakam!Asgari ücret zammı sonrasında dikkat çeken rakam!
Borç yapılandırmasında son günlerBorç yapılandırmasında son günler
İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor! İhtiyaç kresidisi faizleri de değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
İhracat

En Çok Okunan Haberler

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Wagner lideri, Rusya'daki isyan sonrası ilk kez konuştu!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Çeşme'deki tuvalet fiyatını gören inanamadı!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Emekliye iyileştirme, memura 3’lü artış!

Borç yapılandırmasında son günler

Borç yapılandırmasında son günler

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

Sıfır otomobilde yeni dönem! 15 gündür...

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

'Satılacak' iddiaları gündem oldu! Bakanlıktan açıklama geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Trafikte sinir krizi! Aracın üzerine çıkıp...

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Yazlık ayakkabı arayanlar buraya! Adidas ayakkabıda 425 TL indirim

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Evcil köpekleri çalarak işkence ediyorlar! Öldürüp pazarda satıyorlar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.