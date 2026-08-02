Ticaret Bakanlığı duyurdu! Dereköy Gümrük Kapısı'nda yeni dönem

Ticaret Bakanlığı, Kırklareli'ndeki Dereköy Gümrük Kapısı'nın azami yüklü ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının geçişine açıldığını duyurdu. Türkiye ile Bulgaristan gümrük idareleri arasında sağlanan mutabakat kapsamında hayata geçirilen uygulamanın, sınır kapılarındaki hizmet kapasitesini artırması ve dış ticaret süreçlerini hızlandırması hedefleniyor.

Bakanlığın açıklamasına göre uygulama, 1 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Aynı gün Almanya varışlı "Tekerlek Poyrası" yükünü taşıyan hafif ticari araç, saat 13.12'de Dereköy Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerini tamamladıktan sonra Bulgaristan'daki Malko Tarnovo Gümrük Kapısı üzerinden Avrupa'ya geçiş yaptı. Böylece Dereköy Gümrük Kapısı'ndan yeni uygulama kapsamında ilk ihracat çıkışı da başarıyla gerçekleştirildi.

KAPIKULE VE HAMZABEYLİ'NDEKİ YOĞUNLUK AZALACAK

Yeni düzenlemeyle birlikte Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında yaşanan yoğunluğun hafifletilmesi amaçlanıyor. Hafif ticari araçların Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanması sayesinde özellikle TIR trafiğinin rahatlatılması ve sınır geçişlerinin daha etkin şekilde yönetilmesi planlanıyor.

Bakanlık, uygulamanın ihracatta daha hızlı ve etkin lojistik imkanı sağlayacağını belirterek, zaman hassasiyeti bulunan yüklerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılmasının önünün açılacağını ifade etti.

ZAMAN HASSASİYETİ BULUNAN ÜRÜNLERE HIZLI ULAŞIM

Yeni uygulamadan özellikle otomotiv yan sanayi ürünleri, yedek parça, tekstil ve benzeri katma değerli ürünlerin faydalanması bekleniyor. Hafif ticari araçlarla taşınan bu ürünlerin Avrupa pazarlarına daha kısa sürede ulaştırılması hedeflenirken, ihracat süreçlerinde de önemli bir hız kazanılması öngörülüyor.

GÜVENLİ GEÇİŞLER DEVAM EDECEK

Bakanlık açıklamasında, geçişlerin transit rejimi hükümleri çerçevesinde sürdürüleceği vurgulandı. Buna göre gümrük mühürleri, gerekli taşıma izinleri ve uluslararası geçiş belgelerinin kontrolü altında güvenli ve standartlara uygun geçiş uygulamaları devam edecek.

Ticaret Bakanlığı, gümrük kapılarındaki altyapıyı güçlendirmeye, lojistik süreçlerini hızlandırmaya, ihracatçıların rekabet gücünü artırmaya ve Türkiye'nin dış ticaretine katkı sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır