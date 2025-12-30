Ticaret Bakanlığı duyurdu! Ünlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacak

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de insan sağlığını etkileyecek olan gıda ve ürünler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri konu özelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

LİSTEYE ÜNLÜ MARKA DA GİRDİ

Bu kapsamda Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan son duyuruda, insan sağlığı için risk taşıdığı belirlenen bir ürün daha listeye dahil edildi.

GÖRME BOZUKLUĞU, YANIK VE YARALANMA...

Ekipler yaptıkları son incelemelerde Best markasına ait yağ çözücüyü listeye ekledi. Yapılan incelemelerde ürünün; görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği aktarıldı.

YASAKLANDI! SATIŞTA OLANLAR DA TOPLATILACAK

Ürünün piyasadan çekilmesine karar verilirken, hali hazırda satışta bulunan ürünlerin de toplatılacağı aktarıldı.