Ticaret Bakanlığı duyurdu! Ünlü markanın temizlik ürünü yasaklandı; raflardan toplatılacak

Güvenlik standartlarını karşılamayan ürünler insan sağlığına ciddi şekilde etki ederken, Ticaret Bakanlığı bu ürünleri belirlemeye devam ediyor. Listeye son olarak Best markasına ait olan yağ çözücü eklendi. Ürünün taşıdığı riskler ise, görme hasarı, yanıklar ve yaralanmalar. Ürün için piyasadan çekme kararı alındı. Halihazırda satışta olanlar da toplatılacak. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri de insan sağlığını etkileyecek olan gıda ve ürünler. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ekipleri konu özelinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

LİSTEYE ÜNLÜ MARKA DA GİRDİ

Bu kapsamda Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan son duyuruda, insan sağlığı için risk taşıdığı belirlenen bir ürün daha listeye dahil edildi.

GÖRME BOZUKLUĞU, YANIK VE YARALANMA...

Ekipler yaptıkları son incelemelerde Best markasına ait yağ çözücüyü listeye ekledi. Yapılan incelemelerde ürünün; görme bozukluğu, yanık ve yaralanmalara neden olabileceği aktarıldı.

YASAKLANDI! SATIŞTA OLANLAR DA TOPLATILACAK

Ürünün piyasadan çekilmesine karar verilirken, hali hazırda satışta bulunan ürünlerin de toplatılacağı aktarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı temizlik marka
