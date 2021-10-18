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Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

18.10.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında eylülde 604 firma için izin belgesi düzenledi. Listeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı eylülde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Bakanlığın, eylül ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

604 FİRMA OLDU

Buna göre, 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 3 yurt içi satış ve teslim, 3 hariçte işleme izin belgesi hazırlandı.

Öte yandan firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 31, resen iptal edilen belge sayısı 9 oldu.

Kaynak: AA

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