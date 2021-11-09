Ticaret Bakanlığı harekete geçti! 1.4 milyon destek

Ülkemizde girişimcilere çeşitli destekler sunulmaktadır. Bu desteklerden biri de Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Ürün geliştirmek, farklılaştırmak, tasarım değeri yüksek ürünler geliştirmek isteyenlere Bakanlık tarafından tam 1.4 milyon dolara kadar gelir desteği sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için ise elbette bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. İşte o şartlar…

YURT DIŞI PAZARA YÖNELİK GİRİŞİMCİLER DESTEKLENİYOR

Ticaret Bakanlığı yurt dışı piyasasında ülkemizi temsil etmek isteyen girişimciler için çeşitli destekler sunmaktadır. Yüksek katma değerli ürün geliştirmek amacıyla yürütülecek tasarım ve ürün geliştirme projelerinin giderleri 1.4 milyon dolara kadar karşılanıyor.

DESTEKTEN NASIL YARARLANILIR?

Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekten yararlanmak için proje başvurusu belgeleriniz ile birlikte Destek Yönetim Sistemi üzerinden başvuru yapmanız yeterli. Başvurunuzun ardından Bakanlık firma incelemelerini başlatıyor, destek kapsamına alınanlar harcamalarını yapıp belgelerini yine Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden ileterek parası alıyor.

DESTEK İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

Öncelikle destekten yararlanabilmek için dilekçe yazmanız gerekiyor. Dilekçenin ardından ise Destek Yönetim Sistemi’nde bulunan başvuru formunu doldurmalısınız. Diğer belgeler ise taahhütname, beyanname, kapasite raporu ve dahilde işleme rejimi kapsamında faaliyet göstermeyen şirketler için ticaret sicil gazeteleri, imza sirküleri. Bu belgeleri tamamlayarak Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destekten yararlanabilir, yurt dışı piyasasında ülkemizi temsil edebilirsiniz.

DESTEK HANGİ ALANLARA VERİLİYOR?

Ticaret Bakanlığı’nın sunmuş olduğu destek 3 ayrı alanda veriliyor. Bunlar: Moda tasarımı veya endüstriyel tasarım alanlarında proje süresince, tasarımcı, modelist ve mühendis brüt maaşlarının yüzde 50’si, 1 milyon dolara kadar veriliyor. Projeye istenirse 2 yabancı uyruklu çalışan da alınabiliyor.

Tasarımcının yurt dışı masraflarıyla birlikte web sitesi üyeliklerinin yüzde 50’si, 150 bin dolara kadar ödeniyor.

Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım harcamalarının yüzde 50’si, 250 bin dolara kadar karşılanıyor.

3 yıllık proje boyunca destek alınabiliyor. Hatta bu destek 5 yıla da çıkarılabilir.



