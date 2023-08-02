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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomobilde fahiş fiyatlara neşter vuracak uygulama

02.08.2023 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatlarındaki fahiş artışa karşı yeni önlem geliyor. Ticaret Bakanlığı, sıfır araçların stok durumunu takip etmek için yeni bir sistem kuruyor. Sıfır araç stoku yapan bayiler özel takibe alınarak araçlara takip sistemi takılacak. İlaçlarda uygulanan barkod sistemine benzer yeni bir sistem ile sıfır araçlar üretimin ardından banttan inip müşteriye ulaşana dek tüm aşamalar kontrol altında tutulacak.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Otomobilde fahiş fiyatlara neşter vuracak uygulama

Enflasyon ve dövizdeki artış araba fiyatlarını yükseltmişti. Özellikle stokçuluğun önüne geçmek için bir dizi önlemler alınmıştı. Bu önlemlere bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık ve ilaçlardaki uygulanan ürün takip sistemi gibi bir elektronik uygulama yapılacak. Otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar takip edilecek. Böylelikle stokçuluğun önüne geçilecek.

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FAHİŞ FİYATLARA NEŞTER VURACAK

Otomotiv sektörüne yönelik getirilen uygulamalarla özellikle ikinci el piyasasında fiyatların düşmesini sağlayan Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Stokçulukla mücadelede denetim elemanlarının yanı sıra yeni teknolojilerden de yararlanılacak. Bilgi teknolojileri ve yapay zeka daha aktif olarak kullanılacak. Otomobil sektöründe fahiş fiyat artışlarına neden olan stokçuluğa neşter vurulacak. Öte yandan elektronik satış platformlarının oluşturulması gündemde.

TÜM AŞAMALAR KONTROL ALTINDA OLACAK

Sıfır araç stoku yapan bayiler özel takibe alınacak. Araçlara takip sistemi takılacak. İlaçlarda uygulanan barkod sistemine benzer yeni bir sistem ile sıfır araçlar üretimin ardından banttan inip müşteriye ulaşana dek tüm aşamalar kontrol altında tutulacak.

Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek.

Araç ne kadar sürede bayiye, müşteriye ulaştı gibi süreçlerin hepsi elektronik sistemde yer alacak. Böylelikle bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilecek.

Sıfır araçta stokçulukla mücadele devam ederken diğer taraftan da ikinci el piyasasında fiyatları daha da makul seviyeye getirmek için piyasa aktörlerine de sorumluluk yüklenecek.

O İLANLAR TARİHE KARIŞACAK

Araba satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek. Yeni denetimle otomobil ilanlarında 'Ahmet Bey'den', 'Mehmet Bey'den' 'Memur'dan temiz araç' satılık ifadeleri artık yer almayacak.

İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek.

AL-SATÇILARA CEZA

Öte yandan vekaletle bir yakının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek.

KONUTLARA DA DENETİM

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre denetimler sıfır araçlarla sınırlı kalmayacak ve ikinci el araç ve artan konut fiyatları da kontrol altına alınacak. İlan siteleri mercek altına alınacak.

Bu kapsamda ikinci el için yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Düzenlemeyle ilan sitelerine de sorumluluk verilecek. İlanların gerçek tüzel kişi olmaması halinde ceza kesilecek.

İlan uygulaması son zamanlarda fahiş fiyat artışıyla gündeme gelen konutlar için de geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Otomobil

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