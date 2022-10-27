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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Vatandaşlara 'Efsane Cuma' kampanyaları için önemli uyarı

27.10.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı "Efsane Cuma İndirimleri" kampanyalarına karşı harekete geçti. Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi.

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Vatandaşlara 'Efsane Cuma' kampanyaları için önemli uyarı

Ticaret Bakanlığı "Efsane Cuma İndirimleri" adıyla internet üzerinden düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için harekete geçti. Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi.Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün “30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı” veya “bir önceki fiyatı” da tüketicilerle paylaşılacak.

İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak.

"3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

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TAKSİT TUTARI GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

NTV'de yer alan habere göre, indirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek.

Kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı.

Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk lirası cinsinden belirtilecek.

'YALNIZCA' VEYA 'SADECE' YASAK

Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak.

Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek.

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