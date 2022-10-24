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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

24.10.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'ye giren yurt dışı cihazların sayısında rekor kırılmıştı. Bununla beraber Ticaret Bakanlığı harekete geçerek yurt dışından getirilen telefonlarda yeni düzenlemeye gitti. Buna göre, 1 Kasım'dan itibaren yolcuların üç yıllık süre zarfında getirdikleri cep telefonu sayısı takip edilecek ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesi önlenecek. İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor, artık...

Türkiye'de vergi oranı ve taksit sınırı nedeniyle yurt dışından getirilen telefon sayısı rekor kırdı. Çıkan haberler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yurt dışından getirilen cep telefonları için yeni düzenlemeye gidiyor. Buna göre, cep telefonu sayısının takip edilmesi ve yolcuların muafiyet haklarının ötesinde 3 yılda birden fazla telefon getirmesinin önlenmesine yönelik düzenleme 1 Kasım'da başlıyor.

"BTK İLE PROTOKOL YAPILDI"

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi.

Genel Müdür Uslu, burada yaptığı değerlendirmede, yolcuların yurt dışından gelirken muafiyet kapsamında üç yılda bir, bir telefon getirme hakkı bulunduğunu ancak bunun kontrolünü tam anlamıyla yapamadıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Yurt dışından telefon getirildiği zaman yolcunun yanında bir telefonu varsa bunu muafiyet kapsamında değerlendiriyorduk, birden fazla telefon varsa gümrük işlemlerine tabi tutuyorduk. BTK ile Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü arasında bir protokol yapıldı. Protokol kapsamında bir veri tabanı paylaşımı gerçekleştirildi. 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen yolcularımızın son üç yıl içinde muafiyet haklarını kullanıp kullanmadıklarını kontrol edeceğiz. Eğer yolcumuz muafiyet hakkını son üç yıl içinde kullandıysa yani son üç yıl içinde yurt dışından daha önce bir telefon getirdiyse biz burada yeni telefonlarını muhafaza altına alacağız."

Sistemde yapılan kontrolde yolcunun muafiyet hakkında sahip olduğunun görülmesi halinde, telefonunu almasına izin vereceklerini vurgulayan Uslu, "Daha sonra yolcumuz 120 gün içinde bu telefonu BTK sistemleri üzerinden kayıt yaptırabilecek. Yolcumuzun yaptığımız kontrollerde son üç yıl içinde muafiyet hakkını kullandığını görürsek telefonunu gümrük ambarında muhafaza altına alıyoruz. Kendisine karşılığında ambar muhafaza makbuzu veriyoruz. Bu durumda yolcumuz üç ay içinde yurt dışına giderken tekrar telefonunu yurt dışına geri götürebiliyor." dedi.

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"ÜZERİNDEKİ KİŞİSEL TELEFONLA İLGİLİ SORUN YOK"

Uslu, 1 Kasım itibarıyla bu konudaki kontrolleri biraz daha yoğunlaştıracaklarına işaret ederek, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız yolcu beraberinde cep telefonu gördüğü zaman ofisimize davet edecekler, yapılan kontrollerde sistem üzerinde muafiyet imkanı varsa yolcumuz telefonunu alıp devam edecek. Muafiyet imkanı yoksa telefonunu emanet olarak gümrük ambarlarına bırakacaklar. Bakanlar Kurulu kararına göre üç yılda bir telefon hakkı verilmiş durumda. Üzerinde kullandığı kişisel telefonda sorun yok. Halihazırda kullandığı telefonda sorun bulunmuyor ama onunla beraber getirdiği ilave bir telefonun muafiyet kapsamında olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kendi kullandığı telefonda sakınca yok, yakında gördüğümüz ikinci telefonda kontrolleri gerçekleştireceğiz. Amaç telefonun muafiyet hakkı yoksa yurt içine girişini engellemek."

UYGULAMALI OLARAK SİSTEM GÖSTERİLDİ

Sistemin tanıtılması amacıyla örnek uygulama da yapıldı. Bu kapsamda, yurt dışından gelen yolcuların valizleri x-ray taramasına alınırken valizinde cep telefonu bulunan yolcu, muafiyet kontrolü için ofis bölümüne davet edildi. Burada sistem üzerinden, söz konusu cep telefonunun muafiyet hakkı bulunup bulunmadığı sorgulandı. Burada incelenen yolcunun en son 19 Eylül 2022'de bir telefon getirdiği belirlenirken yolcuya üç takvim yılında bir telefon getirme hakkı bulunduğu ve 1 Ocak 2025'te yurt dışından telefon getirme hakkını elde edeceği anımsatıldı. Yolcunun telefonu, örnek uygulama kapsamında gümrük işlemi yapılmak üzere ambara alındı. (AA)

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