Ticaret Bakanlığı'ndan 2025 mesajı: Daha çok çalışacak, adil ve şeffaf iç piyasa dengelsini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz

İŞTE BAKANLIĞIN 2025 MESAJI

"Ticaret Bakanlığı olarak, esnaflarımızın, kooperatiflerimizin, sanatkarlarımızın, iş dünyamızın, girişimcilerimizin ve 86 milyon vatandaşımızın yeni yılını kutlar, 2025’in milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz.

2024 yılında ticaret ailemizin her bir üyesi ile birlikte ülkemizin küresen ticaret pazarındaki konumunu daha da güçlendirecek adımlar attık. Katma değerli üretimi önceleyen, ürettiğini ihraç eden ve dış ticaret açığını azaltmayı hedefleyen bir vizyonu hayata geçirdik. Bu çerçevede mal ve hizmetler ihracatı ile ekonomik büyümeye ve istihdama önemli katkılar sağladık. Orta Vadeli Programımıza uygun şekilde ihracatımızı artırırken, dış cari açığımızı azalttık. Ticaret Bakanlığı olarak, 2025 yılında daha çok çalışacak, adil, şeffaf, sürdürülebilir bir iç piyasa dengesini güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceğiz.

Yeni yılımız kutlu olsun."