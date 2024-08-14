Ticaret Bakanlığı'ndan Antalya'daki dinlenme tesislerine denetim!

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmaları duyurdu.

Uysan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya’da Ticaret Bakanlığımıza bağlı Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketlerinin bulunmadığı yahut dolar ve Euro cinsinde yazıldığı tespit edilmiş olup, bu tesislere ekiplerimizce toplamda 4 Milyon 654 Bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir."