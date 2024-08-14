FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı'ndan Antalya'daki dinlenme tesislerine denetim!

Ticaret Bakanlığı'ndan Antalya'daki dinlenme tesislerine denetim!

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
14.08.2024 22:49
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı'nın turizm merkezlerindeki denetimleri sürüyor. Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, Antalya'da dinlenme tesislerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde fiyat etiketi bulunmayan veya döviz cinsinde yazılan işletmelere 4 milyon 654 bin 200 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan Antalya'daki dinlenme tesislerine denetim!

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya'daki dinlenme tesislerine yönelik çalışmaları duyurdu.

Uysan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya’da Ticaret Bakanlığımıza bağlı Ticaret İl Müdürlüğümüz denetim ekipleri tarafından dinlenme tesislerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, hediyelik eşya, yiyecek, içecek, tekstil ve deniz malzemeleri gibi birçok üründe fiyat etiketlerinin bulunmadığı yahut dolar ve Euro cinsinde yazıldığı tespit edilmiş olup, bu tesislere ekiplerimizce toplamda 4 Milyon 654 Bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
En Çok Okunan Haberler
'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

'Acil durum' ilan edildi: DSÖ'nün en yüksek alarm seviyesi!

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Arsaların metrekaresini 3,2 TL'den satıyorlar

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

Altın fiyatları için yepyeni bir dönem başlıyor

ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

ABD enflasyonu belli oldu, sıra Fed'de! İşte piyasaların ilk tepkisi

AK Partili isimden çok konuşulacak 'EYT' ve 'emekli maaşı' sözleri

AK Partili isimden çok konuşulacak 'EYT' ve 'emekli maaşı' sözleri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.