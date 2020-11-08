FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2020 13:50 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı 'efsane cuma indirimleri' yaklaşırken alıcı ve satıcıların dikkat etmesi gereken hususlar konusunda bir açıklamada bulundu.

Ticaret Bakanlığı'ndan 'efsane cuma' açıklaması

Ticaret Bakanlığı 'efsane cuma indirimleri' ile ilgili tüketicilere mağdur olmamaları için uyarılarda bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bilindiği üzere yılın belirli dönemlerinde özellikle de Kasım ayında “Efsane Cuma İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri”, “Süper Cuma İndirimleri” vb. isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapılmaktadır.
İçinde bulunulan COVİD-19 salgınının da etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle “online mesafeli alışverişleri” tercih ettiği gözlemlenmektedir.
Ancak online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama vb. birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bu kapsamda tüketicilerimizin mağdur olmamak, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

  • Alışveriş öncesi tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak mal veya hizmeti tam ve doğru olarak belirlemeleri ve bütçeleri ile harcamaları arasındaki dengeyi gözetmeleri;
  • Satıcı veya sağlayıcı hakkında iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı ve gerekirse şikayet platformları ile satıcı/sağlayıcı müşteri hizmetleri vb. yerlerden gerekli sorgulamanın yapılması; satışa sunulan ürün fiyatının özellikle standart nitelikteki ürünler için diğer satıcı veya sağlayıcılardaki fiyatları ile karşılaştırılması,
  • Satıcının internet sitesinin güvenliği ile alışverişe ilişkin güvenli ödeme yöntemleri olan SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme gibi seçeneklerin olup olmadığının kontrolü,
  • Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen internet sitelerine ilişkin olarak satıcı veya sağlayıcının internet sitesine ilişkin yönlendirmenin yapıldığının adres çubuğundan kontrol edilmesi,
  • Ödeme işlemi öncesi mevzuatta yer alan ve satıcı/sağlayıcı unvanı, açık adresi, ayrıntılı diğer iletişim bilgileri, mal veya hizmetin ödenecek toplam tutarı, cayma hakkına ilişkin ayrıntılar ve hak arama yollarını içeren ön bilgilerin verilip verilmediğinin kontrol edilmesi,
  • Özel günlerde çok yüksek oranlarda yapıldığı iddia edilen indirimlerin doğruluğuna ilişkin olarak diğer satıcı veya sağlayıcılarda aynı ürünün fiyatına ilişkin araştırma yapılması,

Diğer taraftan Satıcı veya sağlayıcılar açısından;

-Tüketiciler ile mesafeli sözleşme akdedilmeden önce Tüketici mevzuatında yer alan yasal yükümlülüklerin karşılanması için ön bilgilendirmenin yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile tüketiciye iletilmesi, mevzuatta belirlenmiş olan teslim veya ifa, cayma hakkının kullanımı ve bedel iadesine ilişkin yasal sürelere uyulması,
-Cayma hakkının kullanımı durumunda 14 gün içerisinde herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeksizin tüketiciye bedel iadesinin tek seferde yapılması,
-Mesafeli satışa konu edilen mal veya hizmetlere ilişkin olarak ödemesi alınan siparişlerin stokta bulunmama, tedarik edilememe gibi gerekçelerle iptal edilerek tüketici mağduriyetine neden olunmaması için stok ve ürün tedariki aşamalarına dikkat edilmesi önem taşımaktadır.

İndirimli satışlara ilişkin olarak;

-İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile indirimli olarak satışa sunulan mal veya hizmetin miktarı sınırlı ise bu miktarın açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi ,
-İndirimli satış reklamlarında, indirimli satışa konu edilecek mal veya hizmete ilişkin bilginin yapılan indirim ile beraber anlam karışıklığına yol açmadan diğer bir ifade ile tüketicileri yanıltmadan ya da gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturmayacak şekilde sunulması,
-Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, indirimli fiyattan bir önceki fiyatın esas alınması, satıcı sağlayıcı ya da reklam verenin yapılan indirimin ispatından sorumlu olduğu, indirimli fiyatın uygulanmasına ilişkin süre ve stok sınırı varsa bunun internet sitesi ve reklamlarda açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Yargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkıYargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı

Bu kapsamda Bakanlığımızca söz konusu hususlara ilişkin aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu tarafından ayrıca özel indirim günlerine ilişkin olarak re’sen incelemeler başlatılmıştır.

Mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak hak kaybına uğrayan tüketicilerimizin uyuşmazlıklarının çözümü için parasal sınırları da dikkate alınarak Tüketici Hakem Heyetleri ya da Tüketici Mahkemelerine başvurmaları gerekmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslimMerkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim
Gümüş fiyatları artışta!Gümüş fiyatları artışta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Otomobilden fırlayan genç öldü
Otomobilden fırlayan genç öldü
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Milyoner'e damga vurdu! Hem ağladı hem ağlattı
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Joe Biden kritik konularda hangi politikaları izleyecek?
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Bu görüntü Altuğ'u isyan ettirdi! 'Yazıklar olsun'
Yargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
Yargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak
Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başvurular devam ediyor!
Başvurular devam ediyor!
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allahtan şu kara cuma ifadesinden kurtulduk. efsane cuma iyi olmuş.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
Yargıtay'dan emsal karar! Görev yeri değişen işçiye tazminatlı istifa hakkı
Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak
Kargo şirketleri bu ödemeden kaçamayacak
Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim gerçekleşti
Merkez Bankası Başkanlığı'nda devir teslim
KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
KYK başvuru sonuçları ne zaman belli olacak?
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Uzatılmıştı! İşte işten çıkarma yasağı süresi
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Türkiye'de otomobil satışları yüzde 76.3 arttı! En çok o araçlar tercih edildi
Türkiye'de otomobil satışları yüzde 76.3 arttı! En çok o araçlar tercih edildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.