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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.11.2020 11:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar 1861 dosyanın karara bağlandığını, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışı yapan 208 firmaya ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık son dönemde fahiş fiyat artışlarına yönelik vatandaşlardan gelen şikayet başvuruları üzerine Türkiye genelinde, başta gıda ve temel tüketim ürünlerinde olmak üzere saha denetimlerini artırdı.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, İç Ticaret genel müdürlükleri ile ticaret il müdürlükleri koordinasyonunda marketler, pazar yerleri ve toptancılarda arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde denetimler yapıldı.

Denetimler sonucu normalin üzerinde fiyat artışı gözlemlenen ürünler tespit edilerek, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından incelemeye alınan firmalardan savunmaları talep edilirken, haksız fiyat artışı yaptığı belirlenenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya varan idari para cezaları uygulandı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, TOBB ile TESK temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri ve perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sonuncusu 15 Ekim 2020'de olmak üzere bugüne kadar 8 toplantı gerçekleştirdi.

SEBZE VE MEYVEDEN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNE KADAR DENETİM

Haksız fiyat artışlarına yönelik ticaret il müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 33 ilde toplamda yaklaşık 1500 firma denetlendi ve söz konusu denetimlere ilişkin raporlar da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu sekretaryasını yürüten İç Ticaret Genel Müdürlüğüne iletildi.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun oluşturulduğu 17 Nisan tarihinden itibaren ticaret il müdürlükleri, Reklam Kurulu, CİMER, e-Devlet ve Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden toplam 1625 başvuru kurula intikal etti.
Fahiş fiyat artışına ilişkin şikayet listesinin başında, sebze ve meyveler ile temel gıda ürünleri, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular yer aldı.

Diğer taraftan, sebze ve meyvelerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığınca toptancı hallerinde resen başlatılan denetimler kapsamında Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirimlerinde alış ve satış fiyatları arasında fahiş farklar bulunduğu tespit edilen firmalardan da savunmaları istendi.

208 FİRMAYA 6,9 MİLYON LİRA CEZA

Gerek gelen şikayetler gerekse Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca resen yapılan incelemeler kapsamında bugüne kadar 1861 dosya karara bağlandı.

Bu kapsamda kurul tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 208 firmaya, toplam 6 milyon 870 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
İdari yaptırıma konu uygulamalardan 166'sının toptan sebze ve meyve, 20'sinin temel gıda ürünü ve diğer ürünlerle ilgili olduğu görüldü.

Öte yandan, 788 başvurunun incelemesi ve savunma süreci devam ediyor.

REKLAM KURULUNUN DENETİMLERİ DE HIZ KESMEDİ

Ürünlerin fiyatlarındaki haksız artışlar ve Kovid-19 salgını kapsamında Reklam Kurulunca yürütülen denetimler neticesinde de 303 firma ve kişi hakkında toplam 13,3 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlığın ticaret il müdürlükleri tarafından bu yılın 8 aylık döneminde fiyat etiketi düzenlemeleri kapsamında 16 bin 936 firma denetlendi, aykırılığı tespit edilen 2 bin 997 ürün etiketi için 1,2 milyon lira para cezası verildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının, gerek resen gerekse vatandaşların şikayetleri üzerine fahiş fiyat artışları ve stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla denetimleri tüm Türkiye genelinde hız kesmeden sürdüreceği, bu tür uygulamalara geçit verilmeyeceği kaydedildi.

KAYNAK:AA

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