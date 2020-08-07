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Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük vergisi açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla bazı tarım ürünleri ithalatındaki gümrük vergilerinde düzenlemeye gidildiğini, bu kararın kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmediğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük vergisi açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 5 Ağustos 2020 tarihli ve 31204 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'İthalat Rejimi Kararına Ek Karar' kapsamında yerli üretimin korunması ve desteklenmesi amacıyla sarımsak, ceviz, muz, çay, çerezlik ve yağlık ayçiçeği ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları, nispi ve maktu (Toplu Konut Fonu) olarak ikiye bölünerek, alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha etkin uygulamaya gidildiği anımsatıldı. Bazı basın ve yayın organlarında söz konusu ürünlerde gümrük vergisi indirimine gidildiğine yönelik yanlış bilgilendirme yapıldığının gözlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu şekilde çıkan yanlış haberlerin, üreticimizin aylarca emek vererek ürettiği ürününü ithalat baskısı varmış gibi gösterilerek düşük fiyattan almak için piyasada spekülasyona yol açtığı/açabileceği değerlendirilmektedir. Yerli üretimin korunması ve teşvik edilmesi amacıyla alınmış olunan bu karar, kesinlikle gümrük vergilerinde bir indirim anlamına gelmemektedir. Söz konusu düzenleme dünya fiyatlarının çok altında birim fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek sektörde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır. Böylece üreticimiz ve dürüst tüccarımız korunacak, devletin vergi kaybı önlenecek ve piyasada haksız rekabet ortamı oluşması engellenecektir."

KAYNAK:DHA

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