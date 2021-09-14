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Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere para cezası!

14.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, bu yıl ağustos itibarıyla deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren 1877 firmanın 2 bin 152 parti ürününü denetlerken, güvensizliği tespit edilenler için para cezası kesti.

Ticaret Bakanlığı'ndan güvensiz ürünlere para cezası!

Ticaret Bakanlığı, bu yıl ağustos itibarıyla deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren 1877 firmanın 2 bin 152 parti ürününü denetlerken, güvensizliği tespit edilenler için 1 milyon 73 bin 156 lira idari para cezası kesti.

Bakanlık, tüketicilerin günlük hayatta sıklıkla kullandıkları tekstil, ayakkabı, mobilya, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar, diş fırçaları ve deterjanlar başta olmak üzere çok sayıda ürün grubunun mevzuat çalışmaları ile piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütüyor.

Bu kapsamda bu yıl ağustos itibarıyla deterjan, hava aromatize edici ürün, tekstil, ayakkabı, havuz suyu kimyasalları, mobilya ve oyuncak sektöründe faaliyet gösteren üretici ve ithalatçılara yönelik ülke çapında 1877 firmanın 2 bin 152 parti (3 milyon 942 bin 186 adet) ürünü denetlendi.

Güvensizliği tespit edilen ürünlerin imalatçı ve ithalatçılarına 20 bin lira ila 500 bin lira idari para cezası uygulanırken bu kapsamda 2021 yılında 1 milyon 73 bin 156 lira idari para cezası verildi.

Hassas tüketici grubu olarak değerlendirilen çocuklara yönelik ürün denetimleri "Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürülüyor. Bakanlık, söz konusu sektörlere yönelik rehberlik faaliyeti de yürütüyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER KAMUOYUNA DUYURULUYOR

Güvensiz ürünlere ilişkin bilgi ise Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nden (GÜBİS) kamuoyuyla paylaşılıyor.

Türkiye'de 9 farklı bakanlık ve kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucu güvensizliği tespit edilen ürünlerin tüketicilere tek bir platformdan aktarılması amacıyla hazırlanan ve 2018 yılında devreye alınan GÜBİS, bugüne kadar 2 milyonu aşkın tüketici tarafından ziyaret edildi. Sisteme www.guvensizurun.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Sektörel bilgilendirme ve iş birliği çalışmaları kapsamında, çocuk bakım gereçleri ve ayakkabı sektör temsilcileriyle Bakanlığın piyasa gözetimi ve denetimi, mevzuat ve uygulamalarına ilişkin bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Avrupa Birliği, OECD ve Birleşmiş Milletlerin ürün güvenliği çalışma gruplarına da katılım sağlanırken küresel gelişmeler takip ediliyor.

Kaynak: AA

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