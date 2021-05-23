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Ticaret Bakanlığı'ndan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” iddialarına yalanlama

23.05.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı tarafından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” iddialarına yalanlama

Ticaret Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan “İntihalci tez yazımına hibe verilecek” ifadelerine ilişkin açıklama yayımlandı.

İDDİALAR YALANLANDI

İddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan meslek kodlarını içeren NACE kodunun Avrupa Birliği’nde ekonomik faaliyetleri sınıflandırmada kullanılan uluslararası bir kodlama sistemi olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “İntihalci tez yazarlığıyla hiçbir ilgisi yoktur. Aksini iddia etmek; tüm dünyanın bunu legal sektör olarak kabul ettiği anlamına gelir ki bu mümkün değildir. Söz konusu NACE kodu, İngilizceden çeviri olması ve detay dokümantasyon olmaması nedeniyle birtakım çevrelerce yanlış yorumlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre, 82.19.03 numaralı faaliyet kodu mesleksel faaliyet kodlu mesleksel sınıflandırmada; fotokopi, çoğaltma vb. işlemlerin alt kırılımı olup, elle yazılan tezlerin bilgisayar ortamına geçişi, kabı, ciltlendirilmesiyle ilgili olduğu aktarılarak, “Uluslararası tanımına uygun olarak TÜİK tarafından dilimize çevrilmiş ve aynı şekilde kodlanmıştır. Dolayısıyla tezlerle ilgili olan bu kod sınıflandırması Ticaret Bakanlığı tarafından değil; Avrupa Birliği tarafından yapılmıştır. İlgili NACE kodunun İngilizce dökümü orijinal belgede olduğu gibi aşağıda dikkatlerinize sunulmuştur” değerlendirmesi yapıldı. (İHA)

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