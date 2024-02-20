Ticaret Bakanlığı'ndan sahte ve taklit ayakkabı kararı! Denetimler arttırılıyor

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşların "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket etmesinin önem taşıdığını belirterek, sahte ve taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) işbirliğiyle Afyonkarahisar'da "Ayakkabı Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın da katıldığı çalıştaya, Bakanlığın ilgili birimleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türk Standartları Enstitüsünün temsilcileri, ilgili yargı mensupları ve akademisyenler ile ayakkabı sektörünün temsilcileri katılım sağlayarak, görüş alışverişinde bulundu.

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURULAR ARTTI

Son yıllarda tüketici hakem heyetlerine yapılan ayakkabı ürünlerine ilişkin şikayetlerde artış görüldü. Yapılan başvurularda ayakkabı ürünlerine ilişkin başvurular ilk sırada yer aldı. 2023'te tüketici hakem heyetlerine yapılan 727 bin 630 başvurudan 91 bin 527'si yani toplam başvuruların yüzde 12,6'sı ayakkabı ürünlerine yönelik yapıldı.

Küresel markaların taklitleri olan sahte markalı ayakkabıların üretiminin yanı sıra hem perakende hem internet yoluyla satışının yaygınlaşması da şikayetleri artırdı. Bu durumun, Türkiye ayakkabı sektöründeki işletmelerin ve yerli markaların rekabet gücünü olumsuz etkilediği, kayıt dışılığa, vergi kayıplarına ve kayıt dışı istihdama yol açtığı tespit edildi. Söz konusu ayakkabıların ürün güvenliği anlamında da tüketici ve çevre sağlığı açısından önemli riskler taşıdığı belirlendi.

"SIFIR TOLERANS" VURGUSU

Çalıştayda yapılan değerlendirmeler sonucu şu tespitler öne çıktı:

Ayakkabı ürünlerine yönelik tüketici şikayetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi amacıyla başta ayakkabı sektörü olmak üzere ilgili tüm paydaşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor.

Sahte/taklit ayakkabı üretiminin ve satışının engellenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması ve bu alanda yapılacak denetimlere ağırlık verilmesi benimsendi.

Ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla tüm paydaşlar tarafından "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edilmesinin ayakkabı sektörünün geleceği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Bakanlık, gerek tüketicilerin korunması gerekse Türkiye sektör ve firmalarının sağlıklı büyüyerek gelişmesi amacıyla çalışmaların hassasiyetle devam edeceğini kaydetti. (AA)Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır





