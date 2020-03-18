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Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri! Kolonya ve dezenfektan için flaş karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 07:36 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ve yalnız meltblown kumaş ihracatı izne tabi tutuldu. Ticaret Bakanlığı'nın konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs önlemleri! Kolonya ve dezenfektan için flaş karar

Söz konusu mallara ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacak.

Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümleri, bu maddenin yayımı tarihi (bu tarih hariç) öncesinde gümrük beyannamesi İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine onaylatılmış olan mallara uygulanmayacak.

Ticaret Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü) bu maddeyi ihdas eden Tebliğ hükümlerine istinaden uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, gerekli muafiyet ve istisnaları tanımlamaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkili olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı, koronavirüs, kolonya, dezenfektan,

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