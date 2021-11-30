Ticaret Bakanlığı şartları sıraladı! 100 bin dolar destek

Ticaret Bakanlığı iş kurmak ve geliştirmek isteyenlere çeşitli destekler sunmaktadır. Bu desteklerden biri de mobil uygulama veya bilgisayar oyunuyla dünyaya açılmak isteyenlere sağlanacak. Yurt dışı piyasasında ülkemizi temsil etmek isteyenlere 100 bi dolara kadar destek verilecek. İşte aranan şartlar…

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN ÜÇ AYRI DESTEK

Bilgisayarlar, cep telefonları hayatlarımızın önemli bir parçasını oluşturuyor. Araştırmadan, iş dünyasına; oyundan, alışverişe kadar pek çok alana hitap eden bu yeni teknolojiler, destek alanlarını da farklılaştırdı. Ticaret Bakanlığı, oyun veya mobil uygulama geliştirip, ülkemizi temsil etmek isteyenlere 3 ayrı alanda destek sunacak.

TAM 100 BİN DOLAR

Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu üç destekten biri bilgisayar oyunu mobil uygulama geliştirme desteği. Oyun veya uygulama geliştirmek isteyenler, yazılım ve yetkin personel ihtiyacı için destekleniyor. Alınacak veya kiralanacak yazılımların masrafları ile en fazla 2 personelin ücretleri için destek sağlanacak. Yazılım masraflarının yıllık yüzde 50 si 50 bin dolara, istihdam edilecek 2 personelin brüt ücretleri de yüzde 50 oranında, personel başına yıllık 25 bin dolara kadar karşılanıyor. Girişimcilere yurt dışına satış için de destek veriliyor.

PAZARLAMA İÇİN DESTEK DAHA DA ARTIYOR

Bilişim şirketleri tarafından bilgisayar oyunları veya mobil uygulamaların yurt dışına pazarlamasına yönelik yapılan harcamlar için destek sağlanıyor. Bu kapsamda lokalizasyon, çoğaltma, hosting, DVD hazırlama, görsel, işitsel, yazılı medya, internet reklamları ile internet sitesi hazırlanmasına yönelik pzara giriş giderleri, yüzde 50 oranında ve bilgisayara oyunu, mobil uygulama başına 200 bin dolar kadar karşılanıyor. Destekten uluslararası tüketiciye yönelik yabancı dilde hazırlanacak uygulama/oyunlar yararlanabiliyor.



