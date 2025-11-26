FİNANS

Ticaret Bakanlığı soruşturma başlattı! Sağlık ekipmanında damping şüphesi

Ticaret Bakanlığı, yerli üretici Alvimedica’nın başvurusu üzerine Çin menşeli anjiyografi ve PTCA balon kateterlerine yönelik damping soruşturması başlattı. İncelemelerde ithalatın artış gösterdiği, fiyatların yerli üreticinin altında kaldığı ve sektörde temel göstergelerde bozulmalar yaşandığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, "tıpta, cerrahide, dişçilikte ve veterinerlikte kullanılan kateterler, kanüller ve benzeri aletler" sınıfında yer alan Çin menşeli "anjiyografi kateteri" ve "PTCA balon kateter" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

ÇİN ÜRÜNLERİNE İNCELEME!

Buna göre, yerli üretici Alvimedica Medikal Ürünler Pazarlama Satış ve Dağıtım AŞ tarafından yapılan, Simeks Tıbbi Ürünler Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Alfa Tıp Kimya Kozmetik Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından desteklenen başvuru üzerine, söz konusu ürünlerin yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara yol açıp açmadığı incelendi.

İnceleme sonucunda, soruşturma için yeterli bilgi, belge ve delilin bulunduğu anlaşıldı. Bu çerçevede İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından söz konusu ürünün ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

'FİYAT BASKISI' TESPİT EDİLDİ!

Soruşturma dönemini kapsayan incelemeler, 1 Ocak 2022–30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin kaynaklı ithalatın hem miktar hem de pay bakımından artış gösterdiğini ortaya koydu. Ayrıca, ithal ürünlerin birim fiyatlarının 2024 yılında ve 1 Temmuz 2024–30 Haziran 2025 döneminde yerli üreticinin satış fiyatlarının altında seyrettiği ve tüm süreçte fiyat baskısı yarattığı tespit edildi.

Öte yandan, Bakanlığın "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de (Tebliğ No: 2024/33) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürününe yönelik alınan dampinge karşı önleme ilişkin esasları düzenliyor.

Değişiklikle, damping önlemi uygulanan ve gümrük tarife pozisyonunda "diğerleri" olarak tanımlanan eşyadan "bir yüzeyi alüminyum alaşımlı olan bimetal ürünler" hariç tutuldu.

