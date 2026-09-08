Ticaret Bakanlığı: Yılın ilk 8 ayında 56 ilde ihracat arttı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız yüzde 4 oranında artışla 185 milyar dolar olurken, yıllıklandırılmış ihracatımız yüzde 4,2 oranında artışla 280,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve 25 ilimizin her biri bu dönemde 1 milyar doların üzerinde ihracat yapmıştır. 2026 yılı Ağustos ayında yüzde 8,1 oranında artışla 23,5 milyar dolar olan ihracatımızda 35 ilimizde çift haneli ihracat artışları gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde 56 ilimizde ihracatımız artmıştır. Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki ihracat istatistiklerine göre, 2026 yılı Ağustos ayında ihracatta en yüksek performansı gösteren ilk beş il; İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa ve Mersin olmuştur. Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Sakarya ve Manisa ise ikinci beş il arasında yer almıştır" denildi.

İHRACATTA EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN İLLER

2026 yılı ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış gösteren illerin 1 milyar 185 milyon dolarlık artışla birinci sırada yer alan Ankara, 1 milyar 22 milyon dolarlık artışla ikinci sırada yer alan Kocaeli, 960 milyon dolarlık artışla üçüncü sırada yer alan Bursa, 655 milyon dolarlık artışla dördüncü sırada yer alan Mersin ve 479 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer alan Yalova olduğu belirtildi.

İHRACATTA İLK 5 İL

2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 5 milyar 503 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 122 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 1 milyar 842 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 423 milyon dolarla dördüncü sırada, Mersin'in ise 1 milyar 241 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi. 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatta en fazla artış gösteren illerin ise 634 milyon dolarlık artışla İstanbul, 467 milyon dolarlık artışla Mersin, 444 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 109 milyon dolarlık artışla Balıkesir ve 96 milyon dolarlık artışla Sakarya olduğu bildirildi.

'İHRACATLA BÜYÜYEN BİR TÜRKİYE İNŞA ETMEYİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca, "2026 yılı Ağustos ayında 56 ilimizde gözlemlenen ihracat artışı, Türkiye'nin ihracattaki başarısının ülke geneline yayılan güçlü bir üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını göstermektedir. Bununla birlikte, illerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği, ihracatımızın dayanıklılığını artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu ile; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının inşasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu doğrultuda, ihracatçılarımızın uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirecek, pazar ve ürün çeşitliliğini artıracak politika ve destek mekanizmalarını kararlılıkla hayata geçiriyor; ihracatımızın sürdürülebilir, dirençli ve kapsayıcı bir büyüme patikasında ilerlemesini hedefliyoruz. İhracatımızın ülkemizin dört bir yanına yayılan güçlü bir kalkınma dinamiğine dönüşmesini amacıyla illerimizin üretim kapasitesini, yatırım potansiyelini ve rekabet avantajlarını küresel pazarlara taşıyacak adımları desteklerken; yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın tüm ülke sathına dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamayı ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güçlü, daha müreffeh ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır