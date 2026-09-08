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Borsa güne yatay başladı! En fazla kazandıran belli oldu: 8 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa 8 Eylül 2026 Salı! Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.151,80 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı! En fazla kazandıran belli oldu: 8 Eylül 2026 BIST 100

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmaya devam ediyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,22 puan artışla 14.151,80 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Borsa güne yatay başladı! En fazla kazandıran belli oldu: 8 Eylül 2026 BIST 100 1

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile kimya petrol plastik en çok gerileyen yüzde 2,58 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici oluyor. ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz riskleriyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı 97 doların üzerinde seyrediyor. Bu nedenle bugün hisse senedi piyasalarının yönü üzerinde jeopolitik gelişmelere yönelik haber akışının belirleyici olmaya devam edebileceği tahmin ediliyor.

Borsa güne yatay başladı! En fazla kazandıran belli oldu: 8 Eylül 2026 BIST 100 2

Analistler, enerji maliyetlerinin gerilememesi nedeniyle enflasyon risklerinin varlığını koruduğunu belirterek, bu çerçevede küresel merkez bankalarının şahin tutumunun devam edebileceğini söyledi.

Bu doğrultuda, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, verinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşip gerçekleşmemesine bağlı olarak ABD Merkez Bankasının (Fed) politika adımlarına ilişkin beklentilerde oynaklık yaşanabileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Borsa İstanbul
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