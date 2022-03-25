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Ticaret Bakanlığından 'kırmızı et' kararı! Müdürlüklere yazı gitti...

25.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son gelen zamlar ile gündemde olan kırmızı et için Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Müdürlüklere gönderilen yazı ile büyükbaş hayvan, koyun ve keçi etlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti dışındaki tüm ülkelere ihracatının kısıtlanması yönünde karar alındı.

Ticaret Bakanlığından 'kırmızı et' kararı! Müdürlüklere yazı gitti...

Ticaret Bakanlığı’ndan et fiyatlarına ilişkin kritik bir adım geldi. Arz güvenliğinin sağlanması adına kırmızı ette ihracata kısıtlama getirildi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü, 21 Mart 2022 tarihli “Hizmete Özel” başlığı ile ‘Kırmızı Et İhracatında Dönemsel Düzenleme Yapılması’na ilişkin yazı tüm yetkili müdürlüklere gönderildi.

Söz konusu yazıda Bakanlık Makamının 19.03.2022 tarih ve 10724253-305.04.02.02-4916055 sayılı Olur'u ile, ülkesel et arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'ne, Azerbaycan Cumhuriyetine ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine ihracatı yapılacak büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etleri hariç olmak üzere, 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P.)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının yeni bir talimata kadar kısıtlanmasının uygun görüldüğü ifade ediliyor.

VETERİNERLİK SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLENENLER İHRAÇ EDİLECEK

Yazıda ayrıca, Bakanlıklarının yeni bir bildirimine kadar 0201, 0202 ve 0204 başlığı altındaki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)'nde yer alan büyükbaş hayvanların eti ile koyun ve keçi etlerinin ihracatının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Azerbaycan Cumhuriyeti ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti hariç olmak üzere, 19.03.2022 tarihi ve öncesinde veteriner sağlık sertifikası düzenlenmiş olanlar hariç, ülkemizden çıkışına 19.03.2022 tarihinden itibaren izin verilmemesi istenilmektedir." deniliyor.


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