Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimlerinin kopyalanarak e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği bildirildi.

Otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilerin sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususların sıralandığı açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"- Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.