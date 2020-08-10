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Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, otellerin internet sitelerinin kopyalanmasıyla sahte siteler üzerinden yapılan rezervasyonlara ilişkin tüketicileri uyararak, "Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığından sahte internet siteleri üzerinden otel rezervasyonu uyarısı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle tatil ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yaşandığı yaz aylarında, bazı kötü niyetli kişilerce, rağbet gören otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğrafları ve isimlerinin kopyalanarak e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği bildirildi.

Otel veya konaklama rezervasyonu gerçekleştirecek tüketicilerin sahte internet siteleri üzerinden yapılan rezervasyonlarla mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususların sıralandığı açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"- Özellikle sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta gibi iletişim kanalları üzerinden gelen ucuz tatil ve konaklama tekliflerine karşı dikkatli olunması gerekmektedir.

  • Gelen teklifin içeriğinde yer alan tesis resimlerinin, kurumsal logo ve işaretlerin doğruluğu sorgulanmalıdır. Ayrıca, teklife ilişkin reklam ve ilanda yer alan telefon numarası ve iletişim bilgilerinin aranarak veya internet ortamında sorgulanarak teyit edilmesi faydalı olacaktır.

  • Satın alma kararı öncesinde tercih edilen turizm tesisinin Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli olup olmadığının, turizm tesislerinin kaç yıldız sahibi olduğunun 'www.kulturturizm.gov.tr' ve 'https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html' adreslerinden, seyahat acentelerine ilişkin bilgilerin ise 'www.tursab.org.tr' internet adreslerinden sorgulanması önem taşımaktadır.

  • Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesinin veya turizm tesisinin internet sitelerinde adres, unvan ve iletişim bilgilerine yer verildiğinin ve ayrıca internet sitelerinin Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nde (ETBİS) kayıtlı olduğunun kontrol edilmesi, özellikle sosyal medya veya kısa mesajla iletilen reklamlar üzerinden yapılan satış yerine seyahat acentelerinin kendi internet sitesinin tercih edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

    • Açıklamada, tüketicileri aldatmak ve yanıltmak üzere tasarlanan söz konusu sahte internet sitelerinde çoğu zaman o tesise yönelik bir rezervasyon motoruna yer verilmediğine ve tüketicilerin doğrudan telefon aramasına yönlendirildiğine işaret edilerek, tüketicilerin bu duruma şüpheyle yaklaşması ve belirtilen telefon numarasını diğer sayfalardan ve kaynaklardan kontrol etmesi gerektiği kaydedildi.

    'ADLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMELİ'

    Gerek yüz yüze gerekse mesafeli satışlarda, satın alınan konaklama sözleşmesine ilişkin broşür veya bilgilendirme formunun talep edilmesinin faydalı olacağının vurgulandığı açıklamada, sahte internet sitesi oluşturarak tüketicileri mağdur edici faaliyette bulunulmasının aynı zamanda dolandırıcılık suçunu oluşturması nedeniyle adli makamlara bildirilmesinin mağduriyetlerin önüne geçilmesi noktasında önem arz ettiği belirtildi.

    Açıklamada, tüketicilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla değeri 10 bin 390 liranın (2020 yılı için) altında bulunan uyuşmazlıkların tüketici hakem heyetleri, değeri bu meblağın üstündeki başvuruların ise tüketici mahkemelerinin görev alanına girdiği anımsatılarak, dava şartı olarak tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce ara bulucuya başvurulması gerektiği bildirildi.


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