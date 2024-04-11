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Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yalanlama

11.04.2024 21:13
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Ticaret Bakanlığı tarafından 9 Nisan sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmediğine dikkat çekilerek, "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığından "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" iddialarına yalanlama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddiaların tümüyle yalan olduğu belirtilerek, bunlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Devletin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğunun anımsatıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah saat 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı
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