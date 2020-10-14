FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı, son günlerde bazı basın yayın organlarında, "9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın, söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu" yönünde iddialar yer aldığını belirterek, "İddialarda belirtilen 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup, söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, 9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu yönünde iddiaların yer aldığına işaret edildi.

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nun konuyla ilgili maddelerinde hangi döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıt ve işlemlerin damga vergisi ile harçlardan istisna olduğunun açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede Türkiye'den döviz çıkışının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, müracaatlar kapsamında sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde mevzuat kapsamında öngörülen şartları sağlamayan hiçbir faaliyet için "Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri"nin (VRHİB) düzenlenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İddialara konu şirket de firmaları adına VRHİB düzenlenmesi talebiyle Bakanlığımıza müracaat etmiştir ve yapılan incelemelerde firma için bu belgenin düzenlenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belgenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin tutarı ile sınırlı olmak üzere vergi, resim, harç istisnası uygulanmaktadır. VRHİB'ye konu işin gerçekleşmemesi durumunda ise istisna uygulanan vergi, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınmaktadır. İlgili kanuna göre ihale bedeli ne olursa olsun 2020 yılında düzenlenen bir sözleşmeden alınabilecek en yüksek damga vergisi istisnası tutarı 3 milyon 239 bin lira olup, VRHİB kapsamında en fazla bu tutara kadar istisna uygulanabilmektedir. Firmaların bu üst limit dahilinde ne kadarlık bir damga vergisi istisnasından yararlandığı ise belge süresinin sonunda belli olmaktadır."

'İMTİYAZ VE AYRIM YAPILMIYOR'

Mevzuatta hüküm altına alınan şartlara uygun olarak yapılan tüm müracaatlar neticesinde talep sahibi yerli firmalara hiçbir surette imtiyaz ve ayırım yapılmaksızın VRHİB düzenlendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda yıllık ortalama 1200 adet VRHİB düzenlenmekte ve tanzim edilen tüm belgeler son derece şeffaf bir şekilde her ay Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmaktadır. İddialara konu olan firma adına uygulanan istisnaya mesnet teşkil eden VRHİB de bu belgelerden yalnızca biri olup, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tanzim edilmiştir. Bu çerçevede 9 milyar 449 milyon lira yüklenilen işin faaliyet değerini göstermekte olup, söz konusu şirkete yönelik bu tutarda bir vergi ve harçtan vazgeçildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir kuruma, şirkete veya kimseye, dayanağını açıkça anayasa ve kanunlardan almayan bir vergi istisnası veya muafiyeti tanınması mümkün değildir."

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için... Yapay zeka şoku! Yanlış bilgi yaymak için...
Havalar ısındı, fiyatı yükseldiHavalar ısındı, fiyatı yükseldi
SGK'dan 801 TL'lik cenaze yardımı desteği!SGK'dan 801 TL'lik cenaze yardımı desteği!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Kadir Şeker'e verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni müjdeler geliyor
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Bakan duyurdu: Artık belgesi olmayan yapamayacak
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi! Siparişlere yetişemiyor
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
O ilimizde yeni bir maden rezervi daha bulundu
Mobilya devinden flaş karar!
Mobilya devinden flaş karar!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ödemeler bugün başladı...
Ödemeler bugün başladı...
Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?
Branş öğretmenleri ek ders hesaplama yolu nedir?
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
TYP hizmetli ve güvenlik görevlisi alımları başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şato evleri yapan Burj Al Babas, tekrar konkordato başvurusunda bulundu
Şato evleri yapan firma, konkordato istedi
Bakan Varank duyurdu! Sanayileşme İcra Komitesi kuruluyor
Bakan duyurdu! Sanayide yeni hamle
TESK Başkanı Palandöken'den çağrı: Sahte içkiye karşı ÖTV düşürülmeli
Alkolde ÖTV düşürülsün çağrısı
Havalar ısındı, avı azalan palamudun tanesi 20 liraya çıktı
Havalar ısındı, fiyatı yükseldi
4B’li çalışanlar... 4B hizmet dökümü nasıl alınır? Önceden Bağ-Kur'lu çalışanların hizmet dökümü!
4B hizmet dökümü nasıl alınır?
Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Şikayet edin
Vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Şikayet edin

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.