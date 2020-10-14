Ticaret Bakanlığından 'yüksek vergi istisnası' iddialarına yanıt

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, 9 milyar 449 milyon lira karşılığında yapım işi ihalesi alan bir firmanın söz konusu bedel tutarında muhtelif vergilerden istisna tutulduğu yönünde iddiaların yer aldığına işaret edildi.

Damga Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanunu'nun konuyla ilgili maddelerinde hangi döviz kazandırıcı faaliyetler nedeniyle düzenlenen kağıt ve işlemlerin damga vergisi ile harçlardan istisna olduğunun açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, uluslararası katılıma açık kamu ihalelerinin, istisna sağlamak suretiyle yerli firmalarca yüklenilmesinin desteklenmesi ve bu sayede Türkiye'den döviz çıkışının engellenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, müracaatlar kapsamında sunulması zorunlu bilgi ve belgelerin incelenmesi neticesinde mevzuat kapsamında öngörülen şartları sağlamayan hiçbir faaliyet için "Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri"nin (VRHİB) düzenlenmediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"İddialara konu şirket de firmaları adına VRHİB düzenlenmesi talebiyle Bakanlığımıza müracaat etmiştir ve yapılan incelemelerde firma için bu belgenin düzenlenmesine engel teşkil edecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Belgenin geçerlilik süresi ve sözleşmenin tutarı ile sınırlı olmak üzere vergi, resim, harç istisnası uygulanmaktadır. VRHİB'ye konu işin gerçekleşmemesi durumunda ise istisna uygulanan vergi, gecikme faizi ve cezasıyla birlikte geri alınmaktadır. İlgili kanuna göre ihale bedeli ne olursa olsun 2020 yılında düzenlenen bir sözleşmeden alınabilecek en yüksek damga vergisi istisnası tutarı 3 milyon 239 bin lira olup, VRHİB kapsamında en fazla bu tutara kadar istisna uygulanabilmektedir. Firmaların bu üst limit dahilinde ne kadarlık bir damga vergisi istisnasından yararlandığı ise belge süresinin sonunda belli olmaktadır."