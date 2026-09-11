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Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6 azaldı

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 10,4 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 0,6 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 9,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,2 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 10,4 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,5 azaldı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,2 arttı

Ticaret satış hacmi 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,2 arttı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
satış ticaret tüik
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