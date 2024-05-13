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Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

13.05.2024 11:44
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Ticaret satış hacmi martta yıllık bazda yüzde 10,5, perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,4 artış gösterdi.

Ticaret ve perakende satış hacmi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 3 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 3,3 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise aynı kaldı.

Ticaret satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 yükseldi.

Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 19,4 artış gösterdi.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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