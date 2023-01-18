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Ticarete ilişkin 20 maddelik yeni karar listesi! Meclis onay verdi

18.01.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaretle ilgili kanunda değişiklik öngören, 20 maddelik yasa teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre üretim tarihinden itibaren 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerine ilişkin ödemelerin süresi; alacaklının küçük, borçlunun orta veya büyük ölçekli ya da alacaklının orta, borçlunun büyük ölçekli işletme olması durumunda 30, diğer durumlarda 45 günü geçemeyecek.

Ticarete ilişkin 20 maddelik yeni karar listesi! Meclis onay verdi

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

"TEKLİFİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TİCARET BAKANLIĞI GÖREV SAHASINDA"

Teklifin ilk imza sahibi Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer düzenleme ile ilgili sunum yaptı. Koçer, "Yasa teklifi ile Kooperatifler Kanunu, Serbest Bölgeler Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu, Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Gümrük Personeli İle Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler'de değişiklik öngörüyor. Teklif paketimiz büyük çoğunlukla Ticaret Bakanlığı görev sahasında yer alan düzenlemeleri ihtiva etmektedir" dedi.

TEKLİF, GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Kabul edilen teklifle; kooperatiflerin genel kurul toplantılarında görevlendirilecek temsilcilere ödenecek gündelik ücretlerle ilgili Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda düzenleme yapılıyor. Serbest bölgelerde bölge içi doğal gaz şebekesinin işletici şirketlerce yapılması ve bu şirketlerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine yönelik düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; doğal gaz şebekesi yatırımı işletici şirketlerce yapılmış serbest bölgelerde, işleticilerin doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerinin devam edeceği; doğal gaz şebekesi yatırımı dağıtım şirketlerince yapılmış serbest bölgelerde ise doğal gaz dağıtım ve satış yetkisinin dağıtım şirketlerine devredilmiş sayılması düzenleniyor.

Öte yandan düzenleme ile ticaret veya sanayi odası askıya alma sebeplerine vergi mükellefiyetinin kapalı olma durumu da ekleniyor. Bu sayede fiilen ticareti terk etmiş olan oda üyeleri için aidat tahakkuku durmuş olacak. Yasa teklifi ile ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ne birlik gelirlerinin yüzde 2'sinin ödenmesi öngörülüyor. Bu ödemelerin 2025 yılına kadar sürmesi hedefleniyor.

HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Düzenleme ile haksız ticari uygulama kavramı da yeniden tanımlanırken, sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekil ve içerikleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi hususlardaki haksız ticari uygulamalar belirlenerek haksız ticari uygulamada bulunulamayacağı hüküm altına alınıyor. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, bunların dışında kalan hususlardaki haksız ticari uygulamalar ile 30 gün içinde bozulabilen tarım ve gıda ürünlerini ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirleme yetkisi veriliyor. Ayrıca 'Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu' kapsamında verilen lisansların süresinin 2 yıldan 3 yıla çıkarılması amaçlanıyor.

Teklif ile; üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler arasındaki ticari ilişkilerden kaynaklanan azami ödeme süreleri yeniden düzenleniyor. Alışveriş merkezlerinde, malikler ile alışveriş merkezi içerisinde faaliyet gösteren perakende işletmeler arasında gelirlerin tasarrufu ve giderlerin paylaşımı hususlarında yaşanan sorunları gidermek adına alışveriş merkezlerindeki ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin daha net bir çerçeve çiziliyor.

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