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Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı? Ticari araçlarda ÖTV'den kimler muaf tutulacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

25.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Dolmuş, kamyon, taksi, çekici, otobüs ve panelvanlı işletmecilerine sağlanacak muafiyete ilişkin ayrıntılar da netleşti. Peki, Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı? Ticari araçlarda ÖTV'den kimler muaf tutulacak? İşte detaylar....

Ticari araçlarda ÖTV kaldırıldı mı? Ticari araçlarda ÖTV'den kimler muaf tutulacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde

Ticari araçlarda ÖTV muafiyeti uygulaması hakkında ayrıntılar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi Bursa Gemlik'teki Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü'nün Temel Atma Töreni'nde verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de ÖTV muafiyeti ile ilgili ayrıntıları aktardı. İşte, dolmuş, kamyon, taksi, çekici, otobüs gibi ticari araçlarda ÖTV muafiyetine ilişkin detaylar...

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV MUAFİYETİ KALDIRILDI MI?

ÖTV muafiyeti konusunda müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan araç yenileyen esnaftan Özel Tüketim Vergisi alınmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, çekici ile iş yapan esnafımız aracını yenilerken ÖTV ödemeyecek" ifadesini kullandı.

TİCARİ ARAÇLARDA ÖTV MUAFİYETİNDEN KİMLER FAYDALANACAK?

ÖTV muafiyeti hakkında detaylar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ve hem esnafı hem de yenilenecek araçlarla hizmet alan vatandaşları mutlu edecek bir düzenleme hazırlığında olduklarını belirtti.

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği düzenlememiz kapsamında taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs ve otobüs taşımacılığı ile ticari yük taşımacılığında yetkilendirilmek suretiyle faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişiler, sahip oldukları ve faaliyetlerinde kullandıkları taşıtları aynı cins taşıtlar ile yeniledikleri takdirde bu taşıtların alımı sırasında ÖTV ödemeyecek."

Konuya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Nebati, "Ticari taksilerden ÖTV oranı yüzde 45 ila 80 aralığında olan ve motor silindir hacmi 1600 santimetreküpü geçmeyen binek otomobiller kapsama alınacak, söz konusu desteğimizden yararlanacak diğer araçların detayları, hazırlıklarını yaptığımız yasal düzenlemeyle netleşecek." dedi.

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