Ticari kredilerini erken kapatanlar dikkat! Önemli karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bundan sonra...

SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan ticari müşteriler için önemli bir değişiklik geldi. Ticari kredilerde erken ödeme yapmak isteyenler için yeni tebliği yayımlandı. Karar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. Bankaların ticari müşterilerden alabileceği erken ödeme ücretleri konusunda yeni kurallar getirildi. Yeni düzenlemeye göre, bankalar ticari müşterilerin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunmaları durumunda bu talebi kabul etmek zorunda olacaklar. Sabit faizli Türk lirası kredilerde, erken ödeme ücreti Merkez Bankası'nın belirlediği formülle hesaplanan oranı aşamayacak.

Döviz cinsinden sabit faizli kredilerde de benzer bir formül uygulanacak. Değişken faizli kredilerde ise erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilecek.

10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’in 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

“(3) Ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutar üzerinden; sabit faizli Türk lirası krediler için kredi faiz oranı ve kalan ağırlıklı ortalama vadeyi, sabit faizli döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise sabit bir oran ile kalan ağırlıklı ortalama vadeyi esas alan ve Merkez Bankasınca Talimatla belirlenen formül ile hesaplanan oranı aşmayacak şekilde erken ödeme ücreti alınabilir. Değişken faizli kredilerde erken ödenen tutarın yüzde ikisine kadar erken ödeme ücreti alınabilir.”

MADDE 2- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklendi:

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) 1/3/2021 tarihinden önce kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için alınabilecek erken ödeme ücreti, gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde söz konusu azami ücretler bir puan artırımlı olarak uygulanır.

(2) 1/3/2021 tarihinden 30/6/2024 (dahil) tarihine kadar kullandırılan kredilerde, ticari müşterinin kredinin tamamı için erken ödeme talebinde bulunması halinde banka bu talebi kabul etmek zorundadır. Bu müşteriden Türk lirası krediler için gerekli faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirimler yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından bankaya erken ödenen tutarın, kalan vadesi yirmi dört ayı aşmayan kredilerde yüzde ikisine, kalan vadesi yirmi dört ayı aşan kredilerde ise yüzde ikinin üzerine kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki her bir yıl için yüzde bir eklenerek hesaplanan tutara kadar erken ödeme ücreti alınabilir. Söz konusu hesaplamada kalan vadenin yirmi dört ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır. Döviz cinsi veya dövize endeksli kredilerde ise Türk lirası krediler için uygulanacak azami ücretin bir puan artırımlı hali uygulanabilir.”







