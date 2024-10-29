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TikTok'un kurucusu Çin'in en zengin insanı oldu

29.10.2024 21:28
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Sosyal medya platformu TikTok'un kurucusu ve patronu Cang Yiming, Çin'in en zengin kişisi oldu. Yiming'in kişisel serveti son bir yılda yüzde 43 oranında arttı.

TikTok'un kurucusu Çin'in en zengin insanı oldu

Hurun Araştırma Enstitüsünün yayımladığı "Çin Zenginler Listesi"nde Cang, 49,3 milyar dolar servetiyle ilk sırada yer aldı.

Her iki popüler uygulamayı, 2012'de kurduğu çatı şirketi ByteDance bünyesinde geliştiren 41 yaşındaki Cang, ilk kez listede birinciliğe yükseldi.

tiktokk

KİŞİSEL SERVETİ SON BİR YILDA YÜZDE 43 YÜKSELDİ

ABD Kongresinin, ByteDance'in Çin hükümetiyle bağlantılı olduğu iddiasını gerekçe göstererek TikTok'un devredilmesini, aksi takdirde yasaklanmasını öngören kararına karşın, dünya genelinde 200 milyon kullanıcıya yaklaşan şirketin global gelirleri son bir yılda yüzde 30 arttı.

Şirketin yönetimini 2021'de devretmesine karşın hala önemli bir hisseye sahip olan Cang'ın kişisel serveti de son bir yılda yüzde 43 yükseldi.

"SU KRALI" İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Son üç yıldır listenin tepesinde yer alan, şişelenmiş doğal kaynak suyu şirketi Nongfu Spring'in kurucusu ve patronu Cong Şanşan, 47,9 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya indi.

Oğlunun ABD vatandaşı olması ve rakip su şirketinin patronunun ölümünün ardından aralarındaki bazı anlaşmazlıklar nedeniyle kamuoyunda suçlanması, bu yıl Cong'un su işletmesinin gelirlerine önemli darbe vurdu. 71 yaşındaki iş insanının serveti son bir yılda yüzde 24 azaldı.

Cong, 2020'de Çinli internet şirketi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı geride bırakarak ilk kez listenin tepesine yerleşmişti.

Çin'in önde gelen internet ve teknoloji şirketlerinden, mesajlaşma uygulaması ve elektronik ödeme dahil çok sayıda işlevi yerine getiren uygulama platformu WeChat'i bünyesinde bulunduran Tencent'in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng ise 44,4 milyar dolarlık servetiyle listede üçüncü sırada yer buldu.

WeChat'in kullanıcı sayısı 2023 sonunda 1,3 milyarı aşarken 53 yaşındaki Ma'nın serveti geçen yıla göre yüzde 13 arttı.

26 YILDA 18 İSİM LİSTEDE TEPEYE ULAŞTI

Şahsi serveti 5 milyar yuanı (yaklaşık 700 milyon dolar) aşan kişilerin yer aldığı listede, bu yıl 1094 kişi yer bulurken, listedeki kişi sayısı geçen yıla göre yüzde 12 azaldı. Listedekilerin toplam serveti 3 trilyon dolara ulaşırken servet miktarı ise yüzde 10 azaldı.

Cang Yiming, Hurun listesinin oluşturulduğu 26 yılda Çin'de listenin tepesine yükselen 18. isim oldu.

Hurun Enstitüsünün başkanı ve raporun baş araştırmacısı Rupert Hoogewerf, aynı dönemde ABD'de en zengin konumuna yalnızca 4 ismin yükseldiğine dikkati çekerek bunun Çin ekonomisinin dinamik yönüne işaret ettiğini vurguladı.

ABD'de 26 yılda Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos ve Elon Musk "en zengin" unvanını alan isimler olmuştu.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Çin tiktok
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