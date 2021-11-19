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TİM Başkanı Gülle: Faiz indirimi sonrası TL'deki değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

19.11.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimine ilişkin olarak, "Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. 1 puanlık indirimin ardından tabii ki ülkemizin Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

TİM Başkanı Gülle: Faiz indirimi sonrası TL'deki değer kaybını anlamakta zorlanıyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "1 puanlık indirimin ardından tabii ki ülkemizin Türk Lirası'nın bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz." dedi.

Gülle, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen "KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim Programı"nda TCMB'nin faiz indirimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Gülle, konuyla ilgili şunları kaydetti:

ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ

Dün Merkez Bankası 1 puanlık indirim yaptı. Faizin üretim ve ihracat için nasıl bir yük olduğu hepimizin malumu. 1 puanlık indirimin ardından tabii ki ülkemizin Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesini de anlamakta zorlanıyoruz. İhracatımızın ithalatı karşılama oranı yüzde 93'ler seviyesinde. İhracatımızda inşallah birkaç ay sonrasında belki dengeye daha sonrasında da artıya geçeceğimiz bir potansiyeli görüyoruz.

Kaynak: AA

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