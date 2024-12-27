Tiryakilere kötü haber! Yüzde 20 zam gelecekti ama yüzde 30 oldu! 3 Ocak'ta sigaradan alkole kadar fiyatlar değişiyor

2025 yılına artık günler kala zam haberleri de gelmeye başladı. 3 Ocak itibarıyla sigara ve alkolün etiketlerinin değişeceği duyuruldu. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, maktu ÖTV oranının yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldığını belirtti. Bu değişikliğin, alkol sektöründe yüzde 30 oranında bir zamma yol açacağı ifade edildi.

YÜZDE 20 ZAM BEKLENİYORDU

Yeni ÖTV düzenlemesi öncesinde firmaların sevkiyatlarını durdurduğuna dikkat çeken Aybaş, "Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor ve yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkollü içkilerde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’a çıkacak" dedi.

Aybaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Maktu ÖTV oranı yüzde 8’den yüzde 12,5’e çıkarıldı. Bu artış, sahte ve kaçak ürünlere yönelimi artırabilir. Vatandaşı daha fazla kaçağa iteceğinden endişeliyiz.

Zam öncesi firmalar sevkiyatları durdurdu. Firmalar şu anda kısıtlı mal veriyor. Yeni zam oranlarını hesaplıyorlar. Daha önce alkolde yüzde 20 ila 28 arasında bir zam bekliyorduk, ancak bu oran yüzde 30’u bulacak.

Sigaraya da 3 Ocak itibarıyla zam gelecek. Sigara fiyatlarına her 6 ayda bir ÖTV ve maliyet zammı yapılıyor. Bu sefer sigaraya 5-10 lira arasında bir zam bekliyoruz. Şu anda sigara da kısıtlı olarak piyasaya sürülüyor. Alkol ve sigarada artan vergi yükü tüketiciye doğrudan yansıyacak. Bu durumun sektörü ciddi şekilde etkileyecek."