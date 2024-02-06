FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TİSK: Deprem bölgesi için desteklerimize devam edeceğiz

TİSK: Deprem bölgesi için desteklerimize devam edeceğiz

06.02.2024 17:11 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde yaptığı açıklamada, desteklerinin devam ettiğini duyurdu.

TİSK: Deprem bölgesi için desteklerimize devam edeceğiz

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden itibaren bölge halkının yanında olduklarını belirterek, "Durmadan, yılmadan, unutmadan, istikrarlı şekilde yardım ve desteklerimize devam edeceğiz." dedi.

TİSK'ten yapılan açıklamada, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, TİSK'in katkılarıyla bölgenin önceliklerine yönelik yardım kampanyalarından konteyner kentler kurulmasına, afetzedelere ücretsiz psikolojik destek hizmeti sağlanmasından bankaların çağrı merkezlerinin konteyner kentlerde de yer almasına, gençlere kodlama eğitimi verilmesine kadar birçok çalışmanın hayata geçirildiği kaydedildi.

Deprem illerinin ihtiyaçları dikkate alınarak, yeni proje planlamalarının da devam ettiği bildirilen açıklamada, AFAD ile gerçekleştirilen "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası'na 25 milyon lira bağış yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, TİSK'in depremin sadece ilk haftasında üye işveren sendikaları, bağlı işletmeler ve bu işletmelerin bağlı olduğu holdinglerden yapılan nakdi bağışlarla deprem bölgesi için 10 milyar liranın üstünde bağışta bulunduğu belirtilerek, TİSK ekosisteminin bölgeye sürekli ayni yardım malzemesi gönderdiği, bölgede binlerce konteynerden oluşan kentlerin kurulduğu vurgulandı.

Depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için Yeşilay iş birliğiyle Psikososyal Destek Projesi'nin hayata geçirildiği, depremzedelere yönelik destek hattının depremden kısa süre sonra hizmet vermeye başladığı anlatıldı.

"BÖLGEYE MADDİ MANEVİ DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, konfederasyonlarının, depremin ilk günlerinden itibaren bölge halkının yanında olduğunu belirterek, bağlı işletmelerde çalışan madenciler ve arama-kurtarma ekiplerinin yüzlerce kişiyi kurtardığını kaydetti.

Akkol, "Mart ayında 'bölgeyi yalnız bırakmayacağız' diye bölge halkına ve devletimize TİSK olarak söz vermiştik. Bu sözümüzü tuttuk. Biz halen oradayız. Teşkilatımızla beraber, projelerimizle beraber, bölgeye maddi manevi destek vermeye devam ediyoruz. Yaşadığımız büyük felaketin üstesinden gelebilmenin yolunun birlik beraberlik ruhu ve işbirliği içinde yapacağımız çalışmalardan geçtiğini her zaman ifade ettik. TİSK olarak, durmadan, yılmadan, unutmadan, istikrarlı bir şekilde yardım ve desteklerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'nın enerji ihracatı 2023'te gerilediRusya'nın enerji ihracatı 2023'te geriledi
TÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinden ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldıTÜİK açıkladı, veriler şaşırttı! Cumhuriyet tarihinden ikinci kez oluyor: İstanbul'un nüfusu azaldı
Bloomberg'ten Merkez Bankası yorumu: "Bu kez farklı bir durum"Bloomberg'ten Merkez Bankası yorumu: "Bu kez farklı bir durum"
Anahtar Kelimeler:
destek tisk deprem bölgesi
En Çok Okunan Haberler
Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Çağlayan Adliyesi'nde polise saldırmıştı! Ablasının davasına katılanlar gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu taksici cinayetinde istenen ceza belli oldu

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

İşe gitmeden 3 dakika daha uyumak istedi, 690 lira trafik cezası yedi: Çoğu insanın günlük kazancı

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

21 yıllık tazminatı yakan söz! Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Kira ödemesini IBAN üzerinden yapanlar dikkat! O ücret yüzünden ev sahibinizle mahkemelik olabilirsiniz...

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı!

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.