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TİSK'in düzenlediği "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" sona erdi

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Türkiye Adalet Akademisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, dördüncüsü bu yıl düzenlenen "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" sona erdi.

TİSK'in düzenlediği "İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu" sona erdi

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum, 23-25 Mayıs'ta Sakarya'da bir otelde gerçekleşti.

Yargıtay Birinci Başkanvekili Adem Albayrak ve Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar'ın da katıldığı, iki gün süren Sempozyumda, 9. Hukuk Dairesi Başkanı ve üyeleri, Türkiye'deki 18 Bölge Adliye Mahkemesinin İş Hukuku Dairelerinin başkan ve üyeleri, Türkiye Adalet Akademisi temsilcileri, TİSK Yönetim Kurulu üyeleri, üye sendikaların genel sekreterleri ve hukukçuları, işçi konfederasyonlarının başkan ve temsilcileri ile farklı üniversitelerden akademisyenler yer aldı.

"SEMPOZYUM GELENEKSELLEŞTİ"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, sempozyumun açılışındaki konuşmasında, "Dört yıl önce ilkini düzenlediğimiz İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu artık bir gelenek haline geldi. Sempozyumumuz, hukuk alanında akademik değerlendirmelere imkan tanıyan ve ülkemizde benzeri bulunmayan bir platform olma özelliği taşıyor. Bu yıl da sempozyumumuzun, ülkemiz çalışma hayatına kıymetli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bölge Adliye Mahkemeleri İş Hukuku Dairelerinin 2024 yılı kararlarının değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan Sempozyum, sosyal diyalog ortamı oluşturmak ve iş hukuku alanında ortak akıl geliştirmek amacıyla da önemli bir işlev görüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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TİSK Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tisk
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