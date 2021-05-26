Tiyatro ve rol dağıtım ajansları ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hibe destekleri, hibe desteği verilecek iş yerleri iki gruba ayrıldı. Tiyatro ve rol dağıtım ajanslarının da bulunduğu ikinci gruba 3000 TL hibe desteği verileceği açıklanırken, 25 Mayıs tarihi itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Şimdi gözler desteklerin ne zaman verileceğine çevrildi…
3000 TL HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlara 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.
Açıklamada, bahsi geçen desteğe yalnızca 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını karşılayan vatandaşların başvurusunun kabul edileceğine de dikkat çekildi.
Diğer yandan önemli bir başka konu da başvuruların nasıl yapılacağı iken, bakanlığın açıklamasında vatandaşların başvurularını sadece e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, hibe desteği başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayıp, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar devam edecek.
Aynı zamanda online başvuru sırasında aşırı bir yoğu luk yaşanmaması ve hizmet gecikmesi olmaması için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınmaya başlandı.
Buna göre;
TC kimlik numarasının son hanesi '0' olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı,
TC kimlik numarasının son hanesi '2' olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba,
TC kimlik numarasının son hanesi '4' olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe,
TC kimlik numarasının son hanesi '6' olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma,
TC kimlik numarasının son hanesi '8' olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,
30 Mayıs - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvuru yapabilecekler.
TİYATRO VE ROL DAĞITIM AJANSLARI NE ZAMAN 3000 TL HİBE DESTEĞİ ALACAK?
3000 TL hibe desteğinin ne zaman ödeneceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak, ödemelerin başvuruların sona erdiği tarih yani 23 Haziran’dan sonrası yapılacak değerlendirmenin ardından yapılacağı tahmin ediliyor.
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