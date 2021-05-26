Tiyatro ve rol dağıtım ajansları ne zaman 3000 TL hibe desteği alacak?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre hibe destekleri, hibe desteği verilecek iş yerleri iki gruba ayrıldı. Tiyatro ve rol dağıtım ajanslarının da bulunduğu ikinci gruba 3000 TL hibe desteği verileceği açıklanırken, 25 Mayıs tarihi itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Şimdi gözler desteklerin ne zaman verileceğine çevrildi…

3000 TL HİBE DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NE ZAMAN SON?



Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlara 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği verileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bahsi geçen desteğe yalnızca 17 Mayıs 2021 tarihindeki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını karşılayan vatandaşların başvurusunun kabul edileceğine de dikkat çekildi.

Diğer yandan önemli bir başka konu da başvuruların nasıl yapılacağı iken, bakanlığın açıklamasında vatandaşların başvurularını sadece e-Devlet üzerinden yapabileceği belirtildi.