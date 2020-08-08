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TL’de Değer Kaybı Sonrası Faiz Artışına Gidilir mi?

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında yaşadığı yüzde 5 civarında değer kaybı sonrası Dolar/TL kuru 7,27’ye geriledi. Para Politikası Kurulu toplantısında faiz artışına gidilebileceği iddiaları gündeme geldi

TL’de Değer Kaybı Sonrası Faiz Artışına Gidilir mi?

Türk Lirası’nın geçen hafta Amerikan Doları karşısında yaşadığı yüzde 5 civarında değer kaybı sonrası Dolar/TL kuru 7,27’ye geldi.

Merkez Bankası Bankası’nın Cuma günü bazı bankalarının genel müdürleriyle yaptığı toplantı sonrası, kulislerde 20 Ağustos’ta yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz artışına gidilebileceği iddiaları gündeme geldi.

VOA Türkçe’ye konuşan Marmara Üniversitesi’nden Prof. Hurşit Güneş de Merkez Bankası’nın açık veya örtük yolla yüzde 1,5-2 oranında bir faiz artışına gidebileceğini ancak bunun sorunları gidermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın daha zor olacağı yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın karşı olduğu faiz indirimi gerçekleşebilir mi?

Ancak ‘‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, faizi düşürdükçe enflasyon da düşer’’ görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz artışına her zaman karşı olduğu biliniyor. 2018’in Ağustos ayında Rahip Brunson krizi nedeniyle ABD ile yaşanan sorun sırasında TL’nin ani yükselişi sonrası Merkez Bankası 14 Eylül 2018’de politika faizi yüzde 24’e yükseltildi ve 6,50’leri gören TL/Dolar kuru 20 gün içinde 5,30’lara geriledi

Murat Uysal’ın Merkez Bankası başkanlığına atandığı 6 Temmuz 2019’dan 19 gün sonra yapılan ilk PPK toplantısında politika faizi önce 19,74 düşürüldü. Sonraki 10 ay boyunca kademeli olarak geri çekilen politika faizi 21 Mayıs’tan beri yüzde 8,25.

Erdoğan’ın sahip çıktığı Albayrak, muhalefetin hedefinde

Dün Ayasofya Camii’nde kıldığını Cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artışı ile ilgili hiçbir yorum yapmazken ekonominin tırmanışta olduğunu hatta uçuşa geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı, sosyal medyada TL’deki değer kaybının sorumlusu olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, ‘‘Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada karalamalar var. Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar’’ sözleriyle sahip çıktı.

Ancak Cumhurbaşkanı’nın bu sözlerine bugün birçok muhalefet lideri tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a çağrı: ‘‘Sosyete damadı görevden al’’

Kurultayın ardından yapılan ilk Parti Meclisi toplantısı öncesi değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Hazine ve Maliye Bakanı’nı görevden alması için çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Sayın Erdoğan hala bu milleti seviyorsan, ilk yapacağın iş, o sosyete damadın işine son vermek. Onu savunmaya kalkma. Bu sosyete damadın ekonomiden anladığı yok. Onun bir eli yağda, bir eli balda. Onun görevden alınması, halkı rahatlatacak. Hani faizler düşüyordu? Bu kadar beceriksiz bir yönetim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmedi. Alabilir mi görevden? Alamaz. Çünkü devlette güveneceği adam yok. Kuşkuyla, kaygıyla devleti yönetemezsiniz. Türkiye’de iki katmanlı toplumuz. Lale Devri’ni yaşayanlar ve alın teri dökenler. Lale Devri’ni yaşayanlar belli, bunların hiçbir derdi yok’’ dedi.

Davutoğlu: ‘‘Başbakanlığı devretmemden beri Dolar yüzde 155 değer kaybetti’’

Berat Albayrak’a yönelik bir diğer tepki eski başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, ‘‘Neymiş, emperyalistlere karşı Hazine ve Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Bizim görevimiz bir bakanı korumak değil, sizin ve bizim göreviniz Türk lirasını korumak. Ben Mayıs 2016'da Başbakanlığı devrettiği zaman dolar 2.85'ti. Şimdi 7.30'da tutmaya çalışıyorlar. 4 yılda Türk Lirası yüzde 155 değer kaybetti. Seçilmiş son başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bu yüzde 155'lik değer kaybı nereden geldi diye hesap vermesi lazım’’ dedi.

HDP’li Paylan’dan Albayrak’a soru önergesi

HDP İstanbul milletvekili ve partinin ekonomiden sorumlu eş genel başkanı Garo Paylan ise verdiği yazılı soru önergesinde Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atandığı 4,54 olan Dolar/TL kurunun yüzde 60’tan fazla değer kaybederek 7,30’u gördüğüne dikkat çekti.

Paylan, “Göreve atandığınız Temmuz 2018’de; Dolar 4,54 TL, Euro 5,34 TL, çeyrek altın 304 TL idi. Bu hafta, Dolar 7,30 TL’yi, Euro, 8,70 TL’yi, çeyrek altın 800 TL’yi aştı. Paramız pul oldu. Göreve geldiğinizde, maaşıyla beş çeyrek altın alabilen asgari ücretli, bugün üç çeyrek altın alamaz oldu. Görevde bulunduğunuz dönemde; vatandaşlarımız yoksullaştı, işsizlik arttı, hayat pahalılığı yakıcı hale geldi. Görevde bulunduğunuz dönemde; Merkez Bankası’nın ve kamu bankalarının rezervlerini tükettiniz. Kamu kaynaklarıyla yandaşlarınızı ihya ettiniz. İki yılda ekonomiyi batırdınız. İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu.

En son 4 Ağustos’ta TÜİK’in açıkladığı Temmuz ayı enflasyon verisi hakkında yorum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, o günden beri sessizliğini koruyor.

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