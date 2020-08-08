TL’de Değer Kaybı Sonrası Faiz Artışına Gidilir mi?

Ancak ‘‘Faiz sebeptir, enflasyon neticedir, faizi düşürdükçe enflasyon da düşer’’ görüşünü savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz artışına her zaman karşı olduğu biliniyor. 2018’in Ağustos ayında Rahip Brunson krizi nedeniyle ABD ile yaşanan sorun sırasında TL’nin ani yükselişi sonrası Merkez Bankası 14 Eylül 2018’de politika faizi yüzde 24’e yükseltildi ve 6,50’leri gören TL/Dolar kuru 20 gün içinde 5,30’lara geriledi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P de Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısında tarihi dip seviyeyi görmesinin ardından Türkiye için faiz oranlarında bir artıştan kaçınmanın daha zor olacağı yorumunda bulundu.

VOA Türkçe’ye konuşan Marmara Üniversitesi’nden Prof. Hurşit Güneş de Merkez Bankası’nın açık veya örtük yolla yüzde 1,5-2 oranında bir faiz artışına gidebileceğini ancak bunun sorunları gidermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, sosyal medyada TL’deki değer kaybının sorumlusu olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a, ‘‘Maliye Bakanımla ilgili sosyal medyada karalamalar var. Bunlar yetişemedikleri üzüme koruk diyorlar’’ sözleriyle sahip çıktı.

Dün Ayasofya Camii’nde kıldığını Cuma namazından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz artışı ile ilgili hiçbir yorum yapmazken ekonominin tırmanışta olduğunu hatta uçuşa geçtiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, ‘‘Sayın Erdoğan hala bu milleti seviyorsan, ilk yapacağın iş, o sosyete damadın işine son vermek. Onu savunmaya kalkma. Bu sosyete damadın ekonomiden anladığı yok. Onun bir eli yağda, bir eli balda. Onun görevden alınması, halkı rahatlatacak. Hani faizler düşüyordu? Bu kadar beceriksiz bir yönetim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gelmedi. Alabilir mi görevden? Alamaz. Çünkü devlette güveneceği adam yok. Kuşkuyla, kaygıyla devleti yönetemezsiniz. Türkiye’de iki katmanlı toplumuz. Lale Devri’ni yaşayanlar ve alın teri dökenler. Lale Devri’ni yaşayanlar belli, bunların hiçbir derdi yok’’ dedi.

Davutoğlu: ‘‘Başbakanlığı devretmemden beri Dolar yüzde 155 değer kaybetti’’

Berat Albayrak’a yönelik bir diğer tepki eski başbakan ve eski AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı, ‘‘Neymiş, emperyalistlere karşı Hazine ve Maliye Bakanı'nı koruyacakmışız. Bizim görevimiz bir bakanı korumak değil, sizin ve bizim göreviniz Türk lirasını korumak. Ben Mayıs 2016'da Başbakanlığı devrettiği zaman dolar 2.85'ti. Şimdi 7.30'da tutmaya çalışıyorlar. 4 yılda Türk Lirası yüzde 155 değer kaybetti. Seçilmiş son başbakanı yerinden etmek için ayak oyunları çevirenlerin bu yüzde 155'lik değer kaybı nereden geldi diye hesap vermesi lazım’’ dedi.