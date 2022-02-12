TMO'da ucuz yağ sırası: Fiyatlar düşünce...

Piyasada 140 TL bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) satış noktalarında 99 TL’den satılmaya başlandı.

Ucuz yağ almak isteyen vatandaşlar marketler yerine TMO’da satılan sıvı yağlara rağbet göstermeye başladı. Sabah 09.00’dan itibaren sıra oluşturdular. TMO önünde bulunan ürün satış noktasından 1’er adetle sınırlı tutulan yağlarını alan vatandaşlar yağların piyasa şartlarına göre oldukça uygun olduğunu ifade ettiler.

Piyasaya göre oldukça uygun olduğu için TMO ofisinden alışveriş yaptıklarını dile getiren vatandaşlar, “Burada 5 litrelik sıvı yağ ucuz. 99 TL’den satılıyor. Diğer marketlerde sıvı yağ fiyatı 140 TL’ye kadar çıkabiliyor” dediler.



