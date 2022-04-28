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TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! 12 bin ton...

28.04.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste gelen zamlar sonrası gündemden düşmeyen ayçiçek yağıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nden yeni hamle geldi. TMO, ayçiçek yağı ithalat ihalesinde yaklaşık 12 bin ton alım yaptı.

TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! 12 bin ton...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 18 bin ton ayçiçek yağı alımı için açtığı ithalat ihalesinin ilk aşamasında yaklaşık 12 bin ton ham ayçiçek yağı satın aldı.

Ticaret kaynakları, ihalede 12 bin ton için teklifin Yayla tarafından verildiğini, teklifin navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,997 dolar olduğunu ve teslimatın Mersin limanına yapılacağının tahmin edildiğini söyledi.

TMO ihalelerinde satın alınan miktarlar nihai onaya tabi olacak. İhalede teslimatın 16 Mayıs ile 16 Haziran tarihleri arasında Tekirdağ ve Mersin limanlarına yapılması talep edilmişti.

TMO, 31 Mart'ta da 18,000 ton ham ayçiçek yağı satın almıştı. Bu ihalede en düşük fiyat 6 bin ton için navlun dahil ancak sigorta maliyetleri hariç (c&f) ton başına 1,896.90 dolar olmuştu. (REUTERS)

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