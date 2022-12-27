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TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! Fiyat artışları...

27.12.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 23 Aralık'ta tamamlanan ihaleyle yaklaşık 24,000 ton ham ayçiçek yağı aldı. İhale ile stoklarını güçlendirmeyi hedefleyen Ofis, muhtemel fiyat artışlarını önlemeye çalışacak.

TMO'dan ayçiçek yağı hamlesi! Fiyat artışları...

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 23 Aralık'ta tamamlanan ihaleyle yaklaşık 24,000 ton ham ayçiçek yağı aldı.

Avrupalı ticaret kaynakları ihalede ithal yağların yanısıra halihazırda depoda bulunan yağların da teklif edilebileceğini belirtti. Teslimatların 2 Ocak-15 Şubat tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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Kaynaklar, 6,000 tonluk kısmın Aves'ten ton başına 1,199.80 dolar fiyatla Tekirdağ limanı teslimatla alındığını, 18,000 tonluk kısmın ise yine Aves'in Türkiye'deki depolarından tahmini 1,218.80 dolara alındığını ve Mersin ve İskenderun limanlarına teslim edileceğini belirtti.

İhalelerde oluşan fiyatlar TMO'nun nihai onayına tabi olduğu için alım miktarları daha sonra değişebiliyor ya da alımlar tamamen iptal edilebiliyor. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
ayçiçeği fiyatları

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