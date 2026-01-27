TMO yem sektörüne yönelik ilave stokları satışa sundu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TMO'nun, başta hububat olmak üzere görev alanı kapsamındaki tarımsal ürünlerde arz güvenliğini sağlamak, piyasa istikrarını korumak, üretici, sanayici ve tüketiciyi gözeten dengeli piyasa yapısının devamlılığını temin etmek amacıyla regülasyon araçlarını devreye alarak piyasaların sağlıklı işleyişine katkı sağladığı belirtildi.

Bu kapsamda Ekim 2025'ten bu yana sabit fiyatlarla yapılan hububat satışlarına şubat ayında da devam edileceği aktarılan açıklamada, bununla birlikte son haftalarda yem fiyatlarındaki artışın TMO tarafından yakından takip edildiğine, piyasa dengelerini bozabilecek her türlü fiyat hareketine karşı gerekli değerlendirmelerin titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, piyasadaki yem ham madde arzının güçlendirilmesi ve spekülatif nitelik taşıyan fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla öncelikle besici ve yetiştiriciler ile yem sektörüne yönelik olmak üzere şubatta TMO stoklarından yüksek miktarda yem ham maddesi satışı yapılmasına karar verildiği belirtilerek, "Başta mısır ve arpa olmak üzere yem sektörünün kullanımına uygun düşük vasıflı ekmeklik ve makarnalık buğdaylar da dahil toplam 1,7 milyon ton yem ham maddesi, makul fiyatlarla yem sektörüne yönelik satışa açıldı. Ayrıca un, makarna, bulgur işletmeleri için satışa açılan 2,2 milyon ton buğday stokları ile birlikte şubatta toplam 3,9 milyon ton hububat satışa arz edilmiştir. Satışlarımıza başvurular, 28 Ocak'tan itibaren yapılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİR ALINACAK"

Kuruluşun güçlü stok yapısıyla piyasaları regüle etmek için gerekli olan yetki ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, TMO'nun, piyasa düzenleyici rolü çerçevesinde kendisine tanınan tüm yetkileri etkin ve kararlı biçimde kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasa gelişmeleri, stok durumu ve sektör ihtiyaçlarının eş zamanlı olarak izlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerekli görülmesi halinde ilave regülasyon tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirilecektir. Temel ve stratejik tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, devletimizin öncelikli hassasiyet alanları arasında yer almaktadır. TMO, bu hassasiyet doğrultusunda görev ve sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır