FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TMO yem sektörüne yönelik ilave stokları satışa sundu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, spekülatif nitelik taşıyan fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla stoklarından yüksek miktarda yem ham maddesi satışı yapılmasına karar verdi.

TMO yem sektörüne yönelik ilave stokları satışa sundu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, TMO'nun, başta hububat olmak üzere görev alanı kapsamındaki tarımsal ürünlerde arz güvenliğini sağlamak, piyasa istikrarını korumak, üretici, sanayici ve tüketiciyi gözeten dengeli piyasa yapısının devamlılığını temin etmek amacıyla regülasyon araçlarını devreye alarak piyasaların sağlıklı işleyişine katkı sağladığı belirtildi.

Bu kapsamda Ekim 2025'ten bu yana sabit fiyatlarla yapılan hububat satışlarına şubat ayında da devam edileceği aktarılan açıklamada, bununla birlikte son haftalarda yem fiyatlarındaki artışın TMO tarafından yakından takip edildiğine, piyasa dengelerini bozabilecek her türlü fiyat hareketine karşı gerekli değerlendirmelerin titizlikle sürdürüldüğüne dikkat çekildi.

Açıklamada, piyasadaki yem ham madde arzının güçlendirilmesi ve spekülatif nitelik taşıyan fiyat oluşumlarının önüne geçilmesi amacıyla öncelikle besici ve yetiştiriciler ile yem sektörüne yönelik olmak üzere şubatta TMO stoklarından yüksek miktarda yem ham maddesi satışı yapılmasına karar verildiği belirtilerek, "Başta mısır ve arpa olmak üzere yem sektörünün kullanımına uygun düşük vasıflı ekmeklik ve makarnalık buğdaylar da dahil toplam 1,7 milyon ton yem ham maddesi, makul fiyatlarla yem sektörüne yönelik satışa açıldı. Ayrıca un, makarna, bulgur işletmeleri için satışa açılan 2,2 milyon ton buğday stokları ile birlikte şubatta toplam 3,9 milyon ton hububat satışa arz edilmiştir. Satışlarımıza başvurular, 28 Ocak'tan itibaren yapılabilecek." ifadeleri kullanıldı.

"GEREKLİ GÖRÜLÜRSE İLAVE TEDBİR ALINACAK"

Kuruluşun güçlü stok yapısıyla piyasaları regüle etmek için gerekli olan yetki ve imkanlara sahip olduğu vurgulanan açıklamada, TMO'nun, piyasa düzenleyici rolü çerçevesinde kendisine tanınan tüm yetkileri etkin ve kararlı biçimde kullanmaya hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, piyasa gelişmeleri, stok durumu ve sektör ihtiyaçlarının eş zamanlı olarak izlendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Gerekli görülmesi halinde ilave regülasyon tedbirleri gecikmeksizin hayata geçirilecektir. Temel ve stratejik tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması, devletimizin öncelikli hassasiyet alanları arasında yer almaktadır. TMO, bu hassasiyet doğrultusunda görev ve sorumluluklarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama:Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama:
Ortak ATM kullanımı için iki bankadan yeni adımOrtak ATM kullanımı için iki bankadan yeni adım

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Toprak Mahsulleri Ofisi satış stok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

Hemşirenin 'zorla evime girdiler' iddiasına eşinden yanıt! 'Her şeyim onun üzerine'

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

Marmara'dan Anadolu'ya sanayi göçü planlanıyor!

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.