FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TMSF 75 personel alacak! Başvurular için son tarih belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı görevlerini yürütmek üzere 75 personel alımı gerçekleştirecek.

TMSF 75 personel alacak! Başvurular için son tarih belli oldu

TMSF'nin fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı giriş sınavı ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU

Buna göre, TMSF İstanbul merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 9'uncu dereceden 10 fon denetçi yardımcısı, 45 fon uzman yardımcısı ve 20 fon avukatı kadrolarına atama yapılmak amacıyla yazılı ve sözlü giriş sınavı yapacak.

Adaylar, ilanlardan yalnızca birine müracaat edebilecek. Başvuru şartlarını karşılayan adaylar, KPSS puan sıralamasına göre yazılı giriş sınavına katılmaya hak kazanacak.

TMSF 75 personel alacak! Başvurular için son tarih belli oldu 1

YAZILI SINAVA KATILACAK ADAY SAYISI

Fon denetçi yardımcılığı için başvuranların toplam sayısının 200 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 aday yazılı giriş sınavına alınacak. Fon uzman yardımcılığı için bu şart 900 kişi olarak belirlenirken, fon avukatlığı için ise 400 olarak saptandı. Ayrıca eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Fon denetçi yardımcılığı, fon uzman yardımcılığı ve fon avukatlığı için başvuru yapacak adaylarda, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranacak.

TMSF 75 personel alacak! Başvurular için son tarih belli oldu 2

BAŞVURULAR 30 EKİM'E KADAR SÜRECEK

Adaylar başvurularını bugünden itibaren 30 Ekim saat 17.00’ye kadar e-Devlet üzerinden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı hizmetine erişerek Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavıyla ilgili tüm bilgilendirmeler, kurumun resmi internet sayfasında duyuru yoluyla yapılacak olup adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hayalini kurduğu otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan ders gibi kararHayalini kurduğu otomobili aldı hayatının şokunu yaşadı! Yargıtay'dan ders gibi karar
Fon ödemelerinde sistemi açıkladı: Örneğin 1 milyon TL yatırdınız, 2 milyon TL kar ettiniz...Fon ödemelerinde sistemi açıkladı: Örneğin 1 milyon TL yatırdınız, 2 milyon TL kar ettiniz...

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete personel alımı istihdam tmsf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

AK Parti'ye hangi büyükşehir belediyesi katılacak? Sosyal medyadan duyurdu

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

14 yaşındaki çocuğun ölümünde yapay zeka detayı!

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Bombayı canlı yayında patlattı: Cristiano Ronaldo Türkiye'ye gelebilir! Takımını bile açıkladı

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

Rabia Soytürk'ün sınırları zorlayan sahneleri gündemde

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

16 günde 401 milyar TL'lik çıkış: 440 kişi mercek altında

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

Dünyanın en zengin ülkeleri değişti: O ülke ABD'yi solladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.