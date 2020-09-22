FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. TMSF'den Cem Uzan açıklaması

TMSF'den Cem Uzan açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Cem Uzan'ın Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "TMSF'nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takipler TMSF lehine devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

TMSF'den Cem Uzan açıklaması

TMSF'den yapılan açıklamada, basında çıkan "Cem Uzan Fransa'da Türkiye'ye karşı bir dava daha kazandı" haberinin doğru olmadığı vurgulanarak, farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin başarıyla yürütüldüğü bildirildi.

Açıklamada, bugüne kadar sadece yurt dışından yaklaşık 430 milyon dolar ve 6 milyon avro tahsilat yapıldığı aktarılarak, kamuoyunun yanlış bilgiler yayılarak yanıltıldığı ifade edildi.

TMSF tarafından müflis İmar Bankası'yla ilgili Cem Uzan ve Uzan ailesinin diğer üyeleri aleyhine açılan davalar sonucunda kesinleşen mahkeme kararları gereğince, yurt dışındaki mal varlıklarının takibi ve kamu borçlarının tahsili amacıyla farklı yargı çevrelerinde başlatılan hukuki süreçlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzan ailesinin Fransa'da devam eden tenfiz işlemleri kapsamında 7 Mayıs 2019'da Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlıkları üzerine ihtiyati tedbir işlemi uygulanmış, ancak söz konusu karar temyiz edilmiştir. 17 Eylül'de verilen kararla Temyiz Mahkemesi tarafından Cem Uzan ve Hakan Uzan aleyhine bu ülkede mevcut tüm ihtiyati tedbirlerin Fransa'daki apartman dairesi hariç olmak üzere devamına karar verilmiştir. Fransa'daki apartman dairesine ilişkin tedbir ise daha önce örneğine rastlanmamış şekilde teknik sebeplerle iptal edilmiş, ancak akabinde TMSF'nin yurt dışındaki avukatları tarafından yapılan başvurularla bu tedbirler yenilenmiştir. Son zamanlarda Uzan'ın Fransa'da TMSF'ye karşı dava kazandığı şeklindeki haberler, bu apartman dairesiyle ilgili olup, bu kararın halihazırda aleyhimize hukuki bir sonucu bulunmamaktadır."

'UZAN HAKKINDAKİ DAVA VE TAKİPLER TMSF LEHİNE DEVAM EDİYOR'

TMSF'ye borçlu Uzan ailesinin yurt dışındaki varlıklarının Türkiye getirilmesi amacıyla başlatılan hukuki işlemlerden bahsedilen açıklamada, "Son olarak Polonya Mahkemeleri tarafından 14 Eylül'de verilen karar kapsamında, Uzan Grubu şirketlerinden Rumeli Çimento AŞ'nin Polonya'daki iştiraklerinin muvazaalı bir şekilde değerinin altında Polonya'da kurulu Polska Energetyka Holding SA'ya (PEH) satılmasına ilişkin devam eden hukuki süreçler nedeniyle PEH iflas masasına yapılmış alacak başvurusu sonucunda tahsil edilmiş olan 1 milyon 846 bin 108,48 avro tutara ilaveten, 15 milyon 238 bin 897,55 Polonya Zlotisi talepli alacak başvurumuz da mahkemece kabul edilmiştir. Söz konusu paranın Türkiye'ye transferine dair işlemlere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yapılan hukuki mücadeleler sonucunda tahsilatlardan da görüldüğü gibi, TMSF'nin yurt dışında Uzan hakkında başlatmış olduğu dava ve takiplerin TMSF lehine devam ettiği vurgulandı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sosyal medyanın diline düştü! Sosyal medyanın diline düştü!
Yeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TLYeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TL
Altın güne hareketli başladı!Altın güne hareketli başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
Ankara'da sağlıkçılara saldırı! Valilik inceleme başlattı
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
İstanbul'da o görüntü tarih oluyor! Çalışmalar başladı
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
4 masayla başladı, şimdi 300 kişiyi aynı anda misafir ediyor
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Bakan Albayrak: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bıraktık
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Ünlü yatırımcıdan altın uyarısı
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Bekçi alımı başvuruları ne zaman?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor'
'Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor'
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
Bakan Albayrak'tan tüketici güven endeksi değerlendirmesi
Merkez bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri
Merkez bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri
Reçine orman köylüsünün yeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TL'ye satılıyor
Yeni iş kapısı oldu! Kilosu 700 TL
1200 Hakim, savcı alımı sınav tarihleri(2020) Hakim savcı alımı başvuru koşulları, sınav yerleri!
Adalet Bakanlığı 1200 Hakim ve Savcı alımı kitapçığı yayınladı!
Tüketici güven endeksi eylülde arttı
Tüketici güven endeksi eylülde arttı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.