TMSF, Ekotürk TV kanalına el koydu! Kayyum...

Yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF'nin el koyduğu ve kanala kısa süre içerisinde kayyum atanacağı öğrenildi.

Hande Dağ

Ekotürk ile ilgili önemli bir gelişme yaşandığı öğrenildi. Papara Elektronik Para AŞ'ye yönelik "yasa dışı bahis" operasyonu gündem olmuştu.

Ekonomim'de yer alan habere göre; yasadışı bahis soruşturmasında adı geçen Papara’nın ortağı Ekotürk, TMSF yönetimine geçti. EkoTürk Yönetim Kurulu'nda; Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı da yer alıyordu.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA 15’TEN FAZLA ÇALIŞANIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Dün, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldiği kaydedildi. Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verildiği aktarılırken bu sabah da yetkililerin, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdiği öğrenildi.

kayyum tmsf
