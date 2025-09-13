TMSF Flash TV'yi satışa çıkardığı fiyatı açıkladı!

TMSF'nin Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ve Flash TV'nin satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İKİ ŞİRKET İÇİN 209 MİLYON LİRA BEDEL

Fonun kayyum olarak atandığı Üniversal Kimya Sanayi Ticaret AŞ ile Üniversal Gözlük Saat Optik Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ şirketlerinin mal, hak ve varlıklarından Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan "Üniversal Kimya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ile "Üniversal Gözlük Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" satışa sunuldu.

İki iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel, 209 milyon 100 bin lira olarak açıklandı.

FLASH TV İÇİN İSTENEN BEDEL BELLİ OLDU

TMSF, Göktuğ Multimedya AŞ'ye ait Flash TV'yi satışa çıkardığını duyurdu. TMSF'nin açıklamasına göre; satış 17 Eylül 2025 tarihinde kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle İstanbul'da yapılacak.

Açıklamada, Flash TV'nin muhammen bedelinin 84 milyon TL olduğu belirtilirken, ihaleye katılmak isteyen şirketlerin 8.4 milyon TL teminat yatırması gerektiği bildirildi.