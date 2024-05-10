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TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 10:54
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TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı. TMSF'nin, Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TMSF, Mondi Mobilya AŞ'yi satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

Muhammen bedel 1 milyar 200 milyon lira

Muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 60 milyon lira teminat yatırılması ve 24 Haziran saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 25 Haziran saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

(AA)

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